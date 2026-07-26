هيئة بريطانية: مقذوف مجهول يسقط قرب ناقلة في جنوب البحر الأحمر

thumbs b c 13c0a53e4ae269ba251501691aa2eff5 هيئة بريطانية: مقذوف مجهول يسقط قرب ناقلة في جنوب البحر الأحمر

لندن-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، عن تلقيها بلاغاً حول سقوط مقذوف مجهول قرب ناقلة في جنوب البحر الأحمر.

وذكرت الهيئة في بيان على منصة “إكس” أن ناقلة أفادت برصد تناثر مياه ناجم عن مقذوف مجهول وقع بالقرب من السفينة.

وأكدت الهيئة أن التقارير الأولية تشير إلى سلامة السفينة وطاقمها، فيما لم تتضح حتى الآن أي آثار بيئية ناجمة عن الحادث.

ودعت السفن العابرة في المنطقة إلى توخي الحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، مشيرةً إلى أن السلطات تواصل التحقيق في ملابسات الحادث.

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأربعاء الماضي، عن تعرض ناقلة نفط لهجوم بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر، على بعد نحو 70 ميلاً بحرياً جنوب غرب منطقة الشقيق في السعودية.

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