رومانيا تتهم روسيا بانتهاك مجالها الجوي بعد إسقاط ثلاث مسيّرات

بوخارست-سانا

اتهم الرئيس الروماني نيكوسور دان، اليوم الأحد، روسيا بانتهاك المجال الجوي لبلاده، مؤكداً أن الأمر غير مقبول، وذلك بعدما أسقط الجيش ثالث طائرة مسيّرة خلال ثلاثة أيام.

وأوضح الرئيس دان في منشور عبر منصة “إكس”، أن المسيّرة التي أُسقطت أول أمس الجمعة كانت من طراز “شاهد” إيرانية الصنع، وهي المسيّرات التي تستخدمها روسيا في حربها ضد أوكرانيا، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة بشأن المسيّرتين الأخريين.

وقال دان: “من غير المقبول وغير المحتمل أن يواصل الاتحاد الروسي انتهاك المجال الجوي الروماني، الذي يُعد أيضاً مجالاً جوياً لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي”.

بدوره، قال وزير الدفاع الروماني رادو ميروتا: إن مقاتلة رومانية من طراز إف-16 أسقطت، اليوم الأحد، طائرة مسيّرة فوق البحر الأسود بعد خمس دقائق من دخولها المجال الجوي للبلاد.

وكان الرئيس الروماني أعلن أول أمس الجمعة إسقاط القوات الجوية طائرة مسيّرة داخل المجال الجوي للبلاد، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وشهدت رومانيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي والتي تتشارك حدوداً مع أوكرانيا، توغلات متكرّرة لطائرات مسيّرة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في العام 2022.

وسجّلت رومانيا عشرات حوادث اختراق مجالها الجوي بطائرات مسيّرة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ففي أيار الماضي، اصطدمت إحدى المسيّرات بمبنى سكني في مدينة غالاتس الحدودية مع أوكرانيا، ما أدى إلى إصابة شخصين.

وفي العام 2025، أقرّ البرلمان الروماني قانوناً يتيح إسقاط الطائرات المسيّرة التي تنتهك المجال الجوي للبلاد.