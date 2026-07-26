بدء أعمال الجلسة الثانية لمجلس الشعب لمناقشة المسودة ‏الأولية ‏للنظام الداخلي

دمشق-سانا
بدأت اليوم الأحد أعمال الجلسة الثانية لمجلس الشعب للدور التشريعي الحالي برئاسة عبد الحميد العواك لمناقشة المسودة الأولية للنظام الداخلي للمجلس .
ويتضمن جدول أعمال الجلسة تلاوة أسماء الغائبين والمجازين، وخلاصة أعمال الجلسة السابقة، إضافة إلى تقرير مكتب المجلس حول إعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس الشعب، ومناقشة تقرير اللجنة المؤقتة الخاصة بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
وكانت لجنة صياغة النظام الداخلي أنهت إعداد المسودة الأولية، بعد تصديقها من الناحية القانونية، تمهيداً لعرضها على المجلس والتصويت عليها خلال الجلسة الثانية للمجلس في الدور التشريعي الحالي.
وشُكّلت اللجنة بناءً على قرار من رئيس مجلس الشعب، وتضم 17 عضواً، وعقدت سلسلة اجتماعات على مدى أربعة أيام خلال الأسبوع الماضي، خُصصت لمناقشة بنود المسودة وصياغتها المبدئية.