بدء أعمال الجلسة الثانية لمجلس الشعب لمناقشة المسودة ‏الأولية ‏للنظام الداخلي

دمشق-سانا

بدأت اليوم الأحد أعمال الجلسة الثانية لمجلس الشعب للدور ‏التشريعي الحالي برئاسة عبد الحميد العواك لمناقشة المسودة ‏الأولية ‏للنظام الداخلي للمجلس‎ .‎

ويتضمن جدول أعمال الجلسة تلاوة أسماء الغائبين ‏والمجازين، وخلاصة أعمال الجلسة السابقة، إضافة إلى تقرير ‏مكتب المجلس حول إعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس ‏الشعب، ومناقشة تقرير اللجنة المؤقتة الخاصة بإعداد مشروع ‏النظام الداخلي للمجلس‎.‎

وكانت لجنة صياغة النظام الداخلي أنهت إعداد المسودة الأولية، بعد تصديقها من الناحية القانونية، تمهيداً لعرضها على ‏المجلس والتصويت عليها خلال الجلسة الثانية للمجلس في الدور التشريعي ‏الحالي.‎

وشُكّلت اللجنة بناءً على قرار ‏من رئيس مجلس الشعب، وتضم 17 عضواً، وعقدت سلسلة ‏اجتماعات على مدى أربعة أيام خلال الأسبوع الماضي، خُصصت لمناقشة ‏بنود المسودة وصياغتها المبدئية‎.‎