توزيع مساعدات غذائية ومنظفات لذوي الإعاقة الجسدية في خان أرنبة بالقنيطرة

القنيطرة-سانا

وزعت الجمعية السورية للمعاقين جسدياً – فرع القنيطرة، مساعدات لعدد من ذوي الإعاقة الجسدية، في مقر الجمعية ببلدة خان أرنبة، بهدف دعمهم والتخفيف من الأعباء المعيشية، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي، ومساندة هذه الشريحة في المجتمع المحلي.

وأوضحت رئيسة الجمعية عليا السعيد، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن عملية التوزيع شملت مواد غذائية ومنظفات، واستهدفت الفئات الأكثر حاجة، لافتةً إلى أن الجمعية وزعت أيضاً الخميس الماضي، حزمة من المساعدات الغذائية على عدد من المستفيدين، في إطار استمرار المبادرات الإنسانية التي تنفذها الجمعية لدعم ذوي الإعاقة ومساندتهم.

وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود الجمعية السورية للمعاقين جسدياً – فرع القنيطرة، لتقديم الدعم الإنساني، وتحسين الظروف المعيشية للأشخاص من ذوي الإعاقة في المحافظة.