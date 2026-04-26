وفاة طفلين شقيقين إثر حريق منزل في جرمانا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

توفي طفلان شقيقان؛ طفلة 6 سنوات وطفل 5 سنوات اختناقاً اليوم الأحد، جراء حريق اندلع في منزلهما بمدينة جرمانا في ريف دمشق.

وذكر الدفاع المدني السوري في قناته على التلغرام، أن فرق مركز جرمانا في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بريف دمشق استجابت للحريق فور تلقي البلاغ، حيث تبين عند وصولها أن المنزل كان مغلقاً وأن الطفلين بداخله بمفردهما.

وعملت فرق الإطفاء على انتشال الطفلين ونقلهما إلى أقرب مشفى، حيث أكد المشفى وفاتهما نتيجة الاختناق، كما تمكنت الفرق من إخماد الحريق وتأمين المكان.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي في مطبخ المنزل.

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ذكرت أمس أن فرق الدفاع المدني استجابت خلال ال 24 ساعة الماضية لـ 28حريقاً، 17 منها في المنازل والمحال التجارية، والباقي حرائق متفرقة، وأسفرت هذه الحرائق عن تسجيل 6 إصابات.