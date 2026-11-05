مصرع شخص وإصابة اثنين بتحطم مروحية أميركية قرب ميامي

فلوريدا-سانا

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لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران إثر تحطم مروحية في خليج بيسكين قرب مدينة ‏ميامي بولاية فلوريدا الأميركية.‏

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن السلطات المحلية أن المروحية سقطت في مياه الخليج وعلى ‏متنها ثلاثة أشخاص، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ انتشلتهم، ونقلت المصابين إلى المستشفى ‏لتلقي العلاج.‏

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية: إن المروحية من طراز “‏Robinson R44 II‏”، ‏وتحطمت نحو الساعة 11:15 من صباح أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي، بالقرب من منتزه ‏بيل باغز الحكومي قبالة جزيرة كي بيسكاين.‏

ونقلت قناة “‏Local 10‌‏” الأميركية عن قائدة شرطة مقاطعة ميامي-ديد، روزي كورديرو-‏شتوتز، أن المروحية كانت تنفذ رحلة لتصوير القوارب في المياه.‏

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية والمجلس الوطني لسلامة النقل فتح تحقيق في ‏الحادث، على أن يتولى المجلس قيادة التحقيق لتحديد أسباب التحطم، فيما لم تعلن السلطات ‏هويات الضحايا.‏

وفي الثاني من تشرين الثاني الجاري لقي تسعة أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة خاصة في ‏منطقة سكنية بمقاطعة بالم بيتش جنوب ولاية فلوريدا الأميركية، بعد إقلاعها من ولاية تكساس ‏باتجاه جزر البهاما.‏