مصرع شخص وإصابة اثنين بتحطم مروحية أميركية قرب ميامي

فلوريدا-سانا
لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران إثر تحطم مروحية في خليج بيسكين قرب مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن السلطات المحلية أن المروحية سقطت في مياه الخليج وعلى متنها ثلاثة أشخاص، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ انتشلتهم، ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية: إن المروحية من طراز “Robinson R44 II”، وتحطمت نحو الساعة 11:15 من صباح أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي، بالقرب من منتزه بيل باغز الحكومي قبالة جزيرة كي بيسكاين.
ونقلت قناة “Local 10” الأميركية عن قائدة شرطة مقاطعة ميامي-ديد، روزي كورديرو-شتوتز، أن المروحية كانت تنفذ رحلة لتصوير القوارب في المياه.
وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية والمجلس الوطني لسلامة النقل فتح تحقيق في الحادث، على أن يتولى المجلس قيادة التحقيق لتحديد أسباب التحطم، فيما لم تعلن السلطات هويات الضحايا.
وفي الثاني من تشرين الثاني الجاري لقي تسعة أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة خاصة في منطقة سكنية بمقاطعة بالم بيتش جنوب ولاية فلوريدا الأميركية، بعد إقلاعها من ولاية تكساس باتجاه جزر البهاما.