القبض على المجرم أمجد يوسف… أبرز منفّذي مجزرة التضامن عام 2013

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة إلقاء القبض على المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن بدمشق المجرم أمجد يوسف، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء، وذلك خلال عملية أمنية محكمة نفذت في سهل الغاب بريف حماة.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن عمليات الرصد والتتبع استمرت لعدة أيام قبل التنفيذ في سهل الغاب مشددة على مواصلة ملاحقة باقي مرتكبي المجزرة، لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة.

وكان الأمن الداخلي قبض العام الماضي على عدد من المجرمين المتورطين في مجزرة التضامن عام 2013، واعترفوا بارتكاب عدة مجازر في الحي تم فيها تصفية أكثر من 500 رجل وامرأة من المدنيين.

وكان المجرم أمجد يوسف، ظهر في مقاطع فيديو وهو ينفّذ عمليات إعدام جماعية بطريقة شنيعة لعشرات المدنيين في حي التضامن.

وفي نيسان 2022 نشرت صحيفة “الغارديان” تحقيقاً عن مجزرة التضامن مرفقاً بفيديو يعود لتاريخ الـ 16 من نيسان 2013، يظهر فيه يوسف وآخرون من عناصر النظام البائد بلباس عسكري، ويأمرون أشخاصاً عصبت أعينهم وربطت أيديهم بالركض، وحين يبدؤون بذلك يتم إطلاق النار عليهم ويقعون في حفرة تكومت فيها جثث أخرى، وبعد قتل 41 رجلاً جرى إحراق الجثث.

ويؤكد مسؤول تنسيقية حي التضامن أحمد عدرا أن مجزرة حي التضامن التي راح ضحيتها 288 شهيداً موثقاً، ليست المجزرة الوحيدة، بل هي واحدة من عدة مجازر، تفضحها المقابر الجماعية التي يتم العثور عليها في الحي.