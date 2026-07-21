الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرات وعمليات تمشيط في مناطق بجنوب لبنان

بيروت-سانا

نفذ الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سلسلة تفجيرات وعمليات تمشيط في مناطق عدة في جنوب لبنان.

ووفقاً للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام فإن “قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت اليوم على تنفيذ عملية تفجير استهدفت بلدة مجدل زون على دفعتين، بالتزامن مع عمليات تمشيط طالت بلدات مجدل زون وبيوت السياد وحداثا”.

وأضافت أن “قوات الاحتلال أقدمت على إلقاء قنابل صوتية على بلدتي المنصوري وحداثا في قضاءي صور وبنت جبيل”.

كما أشارت الوكالة اللبنانية، إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرين ضخمين في محيط بيت ياحون وكونين في قضاء بنت جبيل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش اللبناني تعرض وحداته لإطلاق نار من قبل قوات إسرائيلية أثناء تنفيذ عملية انتشار في بلدة زوطر الغربية بمحافظة النبطية جنوب لبنان.

وأكد الجيش أنّ هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية، التي تتم في إطار الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان.