بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.. فعالية في دمشق لتعزيز الوعي المجتمعي وثقافة الاستدامة

دمشق-سانا

بمناسبة اليوم العالمي للبيئة نظمت مديرية البيئة في محافظة دمشق بالتعاون مع مؤسسة مناخنا اليوم الثلاثاء، فعالية تحت شعار “مناخ واحد.. مسؤولية واحدة”، جمعت بين الحوار البيئي والتوعية المجتمعية والمبادرات العملية الهادفة إلى تعزيز ثقافة الاستدامة وحماية البيئة.

وتضمّنت الفعالية التي أقيمت بمقر المديرية بدمشق محاضرة حول أهمية الحزام الأخضر ودوره في تعزيز التوازن البيئي للمدينة، ومعرضاً للحرف والمنتجات الصديقة للبيئة ضم أعمالاً من الفخار والقصب والصدف والعطارة البيئية والمقطرات الطبيعية، ومبادرات تطبيقية في فرز النفايات من المصدر وإعادة التدوير، ما عكس حضوراً عملياً لمفاهيم الاستدامة في الحياة اليومية.







مدير البيئة في دمشق أحمد الزيدان أكد في تصريح لـ سانا، أن الاحتفال بيوم البيئة العالمي يشكّل محطة سنوية لتجديد الالتزام بمسؤولية الأفراد والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في حماية البيئة وصون مواردها، وزيادة المساحات الخضراء، معتبراً أن تعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة لم يعد خياراً إضافياً، بل ضرورة تفرضها تحديات الواقع البيئي، ومتطلبات التنمية المستدامة.

بدوره بين عضو مجلس أمناء مؤسسة مناخنا محمد فوزي السابق، أن الشراكة بين مؤسسة مناخنا ومديرية البيئة بدمشق أثمرت برامج توعوية ومبادرات بيئية بارزة، من بينها احتفالية يوم البيئة العالمي التي تم إدراجها العام الماضي ضمن منصة فعاليات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ما يعكس أهمية الجهود المبذولة محلياً في دعم الأهداف البيئية العالمية، وتعزيز مكانة دمشق كمدينة تسعى إلى تبني مبادرات بيئية مستدامة تخدم المجتمع والبيئة على حد سواء.

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أقامت يوم أمس الإثنين، بمناسبة يوم البيئة العالمي منتدى مركزياً تحت شعار “مناخٌ واحد.. مسؤوليةٌ واحدة”، بهدف تعزيز الوعي البيئي، وتسليط الضوء على السلوكيات اليومية التي تسهم في حماية البيئة والمناخ، وذلك في مدرج الوزارة بدمشق.

ويقود برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) منذ عام 1973، فعاليات اليوم العالمي للبيئة الذي يُحتفى به سنوياً في الخامس من حزيران، باعتباره أكبر منصة عالمية للتواصل الجماهيري البيئي، حيث يشارك ملايين الأشخاص حول العالم في أنشطته ومبادراته.