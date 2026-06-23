ورشة تدريبية بحماة حول الكشف المبكر عن مرض اللاشمانيا

حماة-سانا ‏

بدأت في حماة اليوم الثلاثاء الورشة التدريبية التي تقيمها وزارة الصحة بالتعاون مع ‏اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول الكشف المبكر عن مرض اللاشمانيا وعلاجه.‏

ويشارك في الورشة نحو 80 متدرباً من العاملين في مديرية صحة حماة والصحة ‏المدرسية والفرق التطوعية بالمحافظة وتهدف إلى رفع قدرات العاملين بمهارات ‏التواصل مع أفراد المجتمع للتوعية بإجراءات الوقاية من المرض.‏

وأوضح مدير البرنامج الوطني لمكافحة اللاشمانيا بوزارة الصحة الدكتور عارف الطويل ‏ل سانا أن الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام بدأت بأول مكونات التدريب وهي رفع ‏قدرات العاملين في مجال جودة علاج مرض اللاشمانيا وتشخيصه ثم تتناول موضوع ‏الكشف المبكر عن الإصابات في المدارس والأحياء والمناطق الموبوءة.‏

ولفت إلى أن الورشة تسهم في تدريب العاملين على كيفية كشف المرض وإقناع ‏المصابين بأهمية العلاج الطبي بدلاً من العلاج الشعبي، إضافة إلى رفع قدرات العاملين ‏بمهارات التواصل مع أفراد المجتمع للتوعية بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة ‏والشخصية لما لها من دور مهم في الحد من انتشار مختلف الأمراض ومنها اللاشمانيا.‏

وأشار مسؤول شؤون الصحة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدكتور خلدون جباوي ‏إلى أن الورشة الحالية هي الثانية بحماة وتركز على البروتوكولات العلاجية لمنظمة ‏الصحة العالمية وتعمل على زيادة مستوى التدريب ورفع الكفاءات للمشاركين فيها.‏

وبين جباوي أنه يتم أيضاً تدريب المثقفين الصحيين المتطوعين من مختلف الفئات ‏الشبابية على الكشف المبكر عن الأمراض السارية وانتشارها بمحافظة حماة، وطرق ‏المكافحة والاستجابة. ‏

وكانت مديرية صحة حماة أطلقت أمس بالتعاون مع جمعية “انجي الخيرية” حملة وقائية ‏لمكافحة مرض اللاشمانيا في منطقة الغاب.‏