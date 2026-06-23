ورشة تدريبية بحماة حول الكشف المبكر عن مرض اللاشمانيا

حماة-سانا
بدأت في حماة اليوم الثلاثاء الورشة التدريبية التي تقيمها وزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول الكشف المبكر عن مرض اللاشمانيا وعلاجه.
ويشارك في الورشة نحو 80 متدرباً من العاملين في مديرية صحة حماة والصحة المدرسية والفرق التطوعية بالمحافظة وتهدف إلى رفع قدرات العاملين بمهارات التواصل مع أفراد المجتمع للتوعية بإجراءات الوقاية من المرض.
وأوضح مدير البرنامج الوطني لمكافحة اللاشمانيا بوزارة الصحة الدكتور عارف الطويل ل سانا أن الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام بدأت بأول مكونات التدريب وهي رفع قدرات العاملين في مجال جودة علاج مرض اللاشمانيا وتشخيصه ثم تتناول موضوع الكشف المبكر عن الإصابات في المدارس والأحياء والمناطق الموبوءة.
ولفت إلى أن الورشة تسهم في تدريب العاملين على كيفية كشف المرض وإقناع المصابين بأهمية العلاج الطبي بدلاً من العلاج الشعبي، إضافة إلى رفع قدرات العاملين بمهارات التواصل مع أفراد المجتمع للتوعية بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة والشخصية لما لها من دور مهم في الحد من انتشار مختلف الأمراض ومنها اللاشمانيا.
وأشار مسؤول شؤون الصحة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدكتور خلدون جباوي إلى أن الورشة الحالية هي الثانية بحماة وتركز على البروتوكولات العلاجية لمنظمة الصحة العالمية وتعمل على زيادة مستوى التدريب ورفع الكفاءات للمشاركين فيها.
وبين جباوي أنه يتم أيضاً تدريب المثقفين الصحيين المتطوعين من مختلف الفئات الشبابية على الكشف المبكر عن الأمراض السارية وانتشارها بمحافظة حماة، وطرق المكافحة والاستجابة.
وكانت مديرية صحة حماة أطلقت أمس بالتعاون مع جمعية “انجي الخيرية” حملة وقائية لمكافحة مرض اللاشمانيا في منطقة الغاب.