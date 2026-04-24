وزير الإعلام من “سانا”: دعم مستمر لتقديم خدمات إخبارية تضاهي وكالات الأنباء العالمية

دمشق-سانا

الأداء التحريري والتنظيم الإداري، ونسب العمل وتحليل بيانات الإنجاز… شكلت أبرز محاور زيارة وزير الإعلام حمزة المصطفى اليوم الخميس، إلى مقر الوكالة العربية السورية للأنباء سانا SANA في دمشق.

لقاءات وعرض نتائج الربع الأول

الزيارة التي تضمنت جولة على بعض الأقسام واجتماعات عدة، التقى خلالها المصطفى بإدارة الوكالة والعاملين فيها، واطّلع على سير العمل في مختلف الأقسام التحريرية والإدارية.

وعقب الجولة، التي رافقه فيها مدير عام الوكالة زياد المحاميد، عقد وزير الإعلام اجتماعاً موسعاً مع المعنيين في إدارة التحرير، تم خلاله عرض حصيلة عمل مختلف الأقسام في الربع الأول من العام الجاري، إضافة إلى أبرز التحديات وسبل تطوير الأداء.

رؤية لتعزيز الأداء

خلال اللقاء، استعرض الوزير المصطفى رؤية وزارة الإعلام لتطوير عمل الوكالة، مؤكداً دعم الوزارة المستمر لوكالة سانا لتعزيز أدائها، وبما يمكّنها من تقديم خدمات إخبارية تضاهي وكالات الأنباء العالمية، معرباً عن ثقته بقدرة كوادر الوكالة على تحقيق هذه الرؤية.

وأشار وزير الإعلام إلى التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء، ولا سيما ارتفاع معدلات الإنتاج الإعلامي، ما أسهم في توسيع قاعدة الجمهور وتعزيز الحضور الإعلامي للوكالة.

تطور ملحوظ في مؤشرات الأداء

من جهتهم، استعرض المشاركون في الاجتماع، مؤشرات الأداء في مختلف أقسام مديرية التحرير، والتي عكست تطوراً ملحوظاً في وتيرة العمل وجودته وفق بيانات الربع الأول من العام الجاري.

وتأتي هذه الزيارة ضمن توجه وزارة الإعلام لتعزيز كفاءة المؤسسات الإعلامية الوطنية، والارتقاء بأدائها المهني والتقني وبما يواكب التحولات في المشهد الإعلامي.

وكانت وكالة “سانا” ، أطلقت في الـ 20 من آب الماضي هويتها الجديدة تحت شعار “سانا.. نقطة تحول” خلال حفل في المركز الوطني للفنون البصرية بدمشق، وشهدت بعد ذلك ارتفاعاً واضحاً في عدد زيارات الموقع خلال الأشهر الأخيرة، وعدد متابعين سانا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأطلقت الوكالة محتوى بصرياً متطوراً، وأدخلت خطوط إنتاج جديدةً من الفيديوهات والصور الاحترافية، والتقارير الإنسانية إلى جانب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين العمل والسرعة في الإنجاز.