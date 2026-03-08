المصالح العقارية تبدأ مقابلات العاملين المفصولين بسبب مواقفهم الثورية

المصالح العقارية تبدأ مقابلات العاملين المفصولين بسبب مواقفهم الثورية

دمشق -سانا

أعلنت المديرية العامة للمصالح العقارية، اليوم الأحد، البدء بإجراء المقابلات الشخصية للعاملين المفصولين بسبب مواقفهم الثورية، وذلك في المديريات التابعة لها بالمحافظات.

وبينت المديرية في بيان أن المقابلات ستُجرى حتى الثامن من نيسان القادم، داعيةً العاملين المعنيين إلى مراجعة المديريات التي كانوا يتبعون لها في المحافظات، لإتمام إجراءات المقابلة ضمن المدة المحددة.

وأكدت المديرية أن هذا الإعلان يعد نهائياً، ولن تقبل طلبات العودة بعد انتهاء المهلة المحددة، مشيرة إلى أهمية التزام المعنيين بالمواعيد المعلنة لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

