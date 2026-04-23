الإدارة المحلية والبيئة تبحث مع الأمم المتحدة تطوير مشاريع النفايات الصلبة في سوريا

دمشق-سانا

بحث معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة يوسف شرف مع مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل” في سوريا هيروشي تاكاباياشي، مشاريع النفايات الصلبة التي ينفذها البرنامج في محافظة حمص، وتوسع هذه التجربة لتشمل محافظات أخرى.

وتناول الاجتماع الذي جرى في مبنى الوزارة تطوير مطمر دير بعلبة في حمص وفق طريقة “فوكوكا” اليابانية، لتعزيز الإدارة الصحية للنفايات وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالاعتماد على أنابيب تهوية لتسريع تحلل النفايات وتقليل انبعاث الغازات الدفينة، بما يحد من تلوث البيئة، ويطيل العمر الافتراضي للمطمر بما لا يقل عن 3 سنوات.

وكان تاكاباياشي بحث مع وزير النقل يعرب بدر، سبل تأهيل جسر معمل الإسمنت في مدينة الرستن، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية عليه وعدم تعطّلها، تزامناً مع اقتراب الانتهاء من أعمال ترميم جسر الرستن.