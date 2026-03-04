انطلاق مهرجان “رمضان يجمعنا 2” في طرطوس وسط مشاركة واسعة وعروض تسويقية تنافسية

طرطوس-سانا

انطلقت مساء اليوم الأربعاء في الصالة القديمة على الكورنيش البحري بمدينة طرطوس، فعاليات مهرجان التسوق رمضان يجمعنا 2، بمشاركة نحو 35 شركة تقدّم تشكيلة واسعة من المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية، إلى جانب حسومات وعروض ترويجية وهدايا تشجيعية.

ويأتي تنظيم المهرجان برعاية محافظ طرطوس أحمد الشامي، وحضور رئيس مجلس المدينة شادي حليمة، إلى جانب فعاليات اقتصادية واجتماعية وحشد من الأهالي في إطار دعم المنتجين المحليين وتنشيط الحركة التجارية خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد رئيس مجلس المدينة في تصريح لمراسلة سانا، أن الهدف الأساسي من إقامة المهرجان هو تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر توفير سلع استهلاكية بأسعار تنافسية، إضافة إلى تشجيع التجار وتحفيز الحركة التجارية لعرض منتجاتهم والترويج لها ضمن مدينة طرطوس.

من جهته، أوضح خالد نقول، مدير التسويق والمبيعات في مؤسسة عشتار المنظمة للمهرجان، أن ما يميز رمضان يجمعنا هو التواصل المباشر مع الشركات التجارية لتقديم سلسلة من العروض التي تشمل تشكيلة متنوعة من السلع، منها المنظفات والموالح والقهوة والألبسة والأدوات الكهربائية ومواد التجميل والمواد الغذائية، إضافة إلى المنتجات الريفية.

وأشار إلى أن الأسعار مدروسة وتناسب مختلف الأسر، وتتضمن تخفيضات وعروضاً حقيقية، لافتاً إلى أن المهرجان يتضمن مسابقات وهدايا مقدمة من الشركات المشاركة لتحفيز حركة السوق.

كما أكد عدد من المشاركين أن البيع سيكون بسعر الجملة مع تقديم هدايا وتخفيضات، ولا سيما في قطاع الصناعات الغذائية.

ولفت صاحب شركة تجارية من سرمدا وتركيا، إلى أن مشاركته الأولى في طرطوس عبر المهرجان تتيح له الترويج لبضاعته على نطاق أوسع، وخصوصاً مع البيع بسعر الجملة خلال أيام الفعالية.

بدورها، أشارت ريم درويش، صاحبة مشروع “مونة غذائية منزلية”، إلى أن مشاركتها تتضمن أكثر من 36 منتجاً من أصناف المؤونة الريفية، مؤكدة أن المهرجان يشكل فرصة لتعريف المجتمع بمنتجاتها على نطاق أوسع.

وشهد الافتتاح حضوراً لافتاً من المواطنين الذين أعربوا عن ارتياحهم لتنوع المنتجات والأسعار التنافسية، معتبرين أن المهرجان يشكل فرصة مناسبة لتأمين مؤونة شهر رمضان من ماركات معروفة وجيدة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى الخامس عشر من آذار الجاري، وسط توقعات بارتفاع الإقبال خلال الأيام المقبلة.