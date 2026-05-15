مباحثات سورية أممية لتعزيز مشاريع الإسكان والتنمية العمرانية



دمشق-سانا



بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، مع مدير برنامج الطوارئ في قسم البرامج الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل/UN-Habitat) في نيروبي فيليب ديكورت، ومدير مكتب البرنامج في سوريا هيروشي تاكابايشي، والوفد المرافق، مجالات التعاون الممكنة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية.



وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الجمعة، أن الوفد عرض خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، البرامج المتاحة وآليات تنسيق الدعم، والخبرات في معالجة السكن العشوائي، مؤكداً أهمية التعاون مع الوزارة باعتبارها الجهة الرئيسية المعنية بملف السكن.



من جهته، أكد الوزير عبد الرزاق، أهمية الملفات المطروحة، وفي مقدمتها مشروع “سوريا بلا مخيمات”، ما يستدعي التعاون كاستجابة سريعة، لدفع عملية إعادة الإعمار وتحسين البنى التحتية الداعمة لذلك.



وقدم معاون وزير الأشغال العامة والإسكان لشؤون التخطيط والدراسات عماد المصري بدوره عرضاً حول الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي تعمل الوزارة على إعدادها، وأهداف المرحلة المقبلة.



وأشار الجانبان، إلى أهمية دور البرنامج والمنظمات الدولية، في دعم جهود التنمية العمرانية والإسكان في سوريا، وضرورة تسريع وتيرة التنفيذ بما يحقق الاستجابة المطلوبة.



وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل/UN-Habitat) هو وكالة دولية رائدة مسؤولة عن تعزيز المدن المستدامة اجتماعياً وبيئياً وتوفير المأوى المناسب للجميع، تأسس عام 1978 ومقره العاصمة الكينية نيروبي، ويعمل على معالجة قضايا التحضر السريع، الفقر، العشوائيات، وتغير المناخ في المناطق الحضرية.