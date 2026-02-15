مباحثات سورية روسية لتطوير التعاون في قطاعي النقل والسكك الحديدية بإسطنبول

إسطنبول-سانا

بحث وزير النقل السوري يعرب بدر، مع وزير الدولة نائب وزير النقل الروسي لشؤون التعاون الدولي ديمتري زفيريف، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل واللوجستيات، وذلك على هامش المؤتمر الثاني لوزراء النقل والمواصلات في منظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد في مدينة إسطنبول.

واستعرض اللقاء الدراسات المتعلقة باحتياجات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، ولا سيما ما يتصل بتأمين المواد المحركة والمتحركة وآليات الصيانة والتحديث، بما يسهم في تطوير البنية التحتية لقطاع السكك الحديدية.

وناقش الجانبان مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي النقل في البلدين، حيث اقترح الجانب الروسي دراسة إمكانية توقيعها على هامش المؤتمر المرتقب في روسيا، بما يعزز آفاق التعاون الفني والاستثماري في قطاع النقل.

وتسلّم الوزير بدر دعوة رسمية للمشاركة في المؤتمر الأول للنقل واللوجستيات المزمع عقده في مدينة سان بطرسبرغ، خلال الفترة من ال1 إلى ال3 من نيسان 2026.

وانطلق المؤتمر الثاني لوزراء النقل في منظمة التعاون الإسلامي يوم الأربعاء الفائت، واستمر يومين في مدينة إسطنبول التركية، بمشاركة عدد من الدول الأعضاء، لبحث سبل تطوير شبكات النقل، وتعزيز الربط اللوجستي بين بلدان المنظمة.

وكان وزير النقل يعرب بدر بحث مع وزيري النقل السعودي صالح بن ناصر الجاسر، والتركي عبد القادر أورال أوغلو على هامش أعمال المؤتمر خلال اجتماعين منفصلين، سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتطوير منظومة الربط الإقليمي في مجالات النقل البري والسككي.