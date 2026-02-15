مباحثات سورية روسية لتطوير التعاون في قطاعي النقل والسكك الحديدية بإسطنبول

IMG 20260215 155051 074 مباحثات سورية روسية لتطوير التعاون في قطاعي النقل والسكك الحديدية بإسطنبول

إسطنبول-سانا

بحث وزير النقل السوري يعرب بدر، مع وزير الدولة نائب وزير النقل الروسي لشؤون التعاون الدولي ديمتري زفيريف، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل واللوجستيات، وذلك على هامش المؤتمر الثاني لوزراء النقل والمواصلات في منظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد في مدينة إسطنبول.

واستعرض اللقاء الدراسات المتعلقة باحتياجات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، ولا سيما ما يتصل بتأمين المواد المحركة والمتحركة وآليات الصيانة والتحديث، بما يسهم في تطوير البنية التحتية لقطاع السكك الحديدية.

IMG 20260215 155047 573 مباحثات سورية روسية لتطوير التعاون في قطاعي النقل والسكك الحديدية بإسطنبول

وناقش الجانبان مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي النقل في البلدين، حيث اقترح الجانب الروسي دراسة إمكانية توقيعها على هامش المؤتمر المرتقب في روسيا، بما يعزز آفاق التعاون الفني والاستثماري في قطاع النقل.

وتسلّم الوزير بدر دعوة رسمية للمشاركة في المؤتمر الأول للنقل واللوجستيات المزمع عقده في مدينة سان بطرسبرغ، خلال الفترة من ال1 إلى ال3 من نيسان 2026.

وانطلق المؤتمر الثاني لوزراء النقل في منظمة التعاون الإسلامي يوم الأربعاء الفائت، واستمر يومين في مدينة إسطنبول التركية، بمشاركة عدد من الدول الأعضاء، لبحث سبل تطوير شبكات النقل، وتعزيز الربط اللوجستي بين بلدان المنظمة.

وكان وزير النقل يعرب بدر بحث مع وزيري النقل السعودي صالح بن ناصر الجاسر، والتركي عبد القادر أورال أوغلو على هامش أعمال المؤتمر خلال اجتماعين منفصلين، سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتطوير منظومة الربط الإقليمي في مجالات النقل البري والسككي.

IMG 20260215 155055 363 مباحثات سورية روسية لتطوير التعاون في قطاعي النقل والسكك الحديدية بإسطنبول
IMG 20260215 155057 338 مباحثات سورية روسية لتطوير التعاون في قطاعي النقل والسكك الحديدية بإسطنبول
وزيرا الخارجية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات السورية يصلون إلى السعودية
الاجتماع السنوي لموسم تسويق القمح.. تقديرات بأكثر من 750 ألف طن قمح لهذا العام، وافتتاح 37 مركزاً لاستلام المحصول
الخارجية الأمريكية: إدارة ترامب تدعم إلغاء عقوبات قانون قيصر على سوريا
وزير المالية يبحث مع نظيره القطري في الدوحة آليات تطوير التعاون بين البلدين
في نشرة ثانية.. ارتفاع أسعار الذهب 5 آلاف ليرة في السوق السورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك