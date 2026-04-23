محاضرة لمشرفي الحلقات القرآنية في مساجد القنيطرة لتعزيز أساليب العمل التربوي

نظّمت مديرية الأوقاف في القنيطرة بالتعاون مع وزارة الأوقاف محاضرةً استهدفت المشرفين والمسؤولين عن الحلقات القرآنية في المساجد، وذلك في إطار متابعة عمل هذه الحلقات وتطوير أدائها، وتعزيز دورها في دعم العملية التربوية والدعوية.

وأوضح مدير الحلقات القرآنية في الوزارة محمد أنيس في تصريح لمراسل سانا أن زيارة وفد الوزارة إلى محافظة القنيطرة جاءت بهدف تقديم محاضرة للمشرفين على الحلقات القرآنية في المساجد، تناولت الأساسيات الإدارية المرتبطة بعملهم، إضافة إلى الجوانب التربوية المتعلقة بزرع الأخلاقيات والإعداد الإيماني والفكري والسلوكي والقيمي والعلمي للطلاب، بما يسهم في إعداد جيلٍ فاعل ومؤثر في مجتمعه، وعدم الاقتصار على جانب حفظ القرآن الكريم فقط.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة الأنشطة التي تنفذها وزارة الأوقاف السورية ومديرياتها في المحافظات بهدف تطوير عمل الحلقات القرآنية في المساجد، ورفع كفاءة المشرفين عليها، وتعزيز دورها في تنمية الجوانب التربوية والقيمية لدى الطلاب إلى جانب تحفيظ القرآن الكريم.