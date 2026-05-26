الحسكة: السد الجنوبي آمن ومعالجة التسرب المائي مستمرة

الحسكة-سانا
نفى مدير الموارد المائية في محافظة الحسكة عبد العزيز أمين، وجود أي خطر يهدد السد الجنوبي في ريف المحافظة، وذلك عقب حدوث تسرب مائي بالقرب من محطة الضخ رقم 13.
وأوضح أمين في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن التسرب المائي ناجم عن الأضرار التي طالت جسم السد والبوابات ومحطات الضخ خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى تسرب كميات من المياه بالتزامن مع ارتفاع منسوب التخزين في السد.
وأكد أمين أن وضع السد مستقر حالياً، ولا توجد أي مؤشرات على وجود خلل يهدد سلامته، مبيناً أن الأعمال مستمرة لمعالجة التسرب، وإغلاق البوابة المتضررة.
وأشار إلى أنه تمت مخاطبة الهيئة العامة للموارد المائية لإصلاح دارة التغذية الكهربائية وإغلاق البوابة بشكل نهائي، بما يضمن وقف التسرب المائي، لافتاً إلى أنه تم توجيه كتاب إلى الهيئة العامة للموارد المائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح الطارئة في السد.
وبلغت كمية التخزين الإجمالية في السد الجنوبي الواقع بريف محافظة الحسكة الجنوبي نحو 329 مليون متر مكعب، نتيجة ارتفاع الوارد المائي خلال الفترة الماضية، بفعل السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.