الحسكة: السد الجنوبي آمن ومعالجة التسرب المائي مستمرة

الحسكة-سانا‏

نفى مدير الموارد المائية في محافظة الحسكة عبد العزيز أمين، وجود أي ‌‏خطر يهدد السد الجنوبي في ريف المحافظة، وذلك عقب حدوث تسرب مائي ‌‏بالقرب من محطة الضخ رقم 13.‏

وأوضح أمين في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن التسرب المائي ‌‏ناجم عن الأضرار التي طالت جسم السد والبوابات ومحطات الضخ خلال ‌‏السنوات الماضية، ما أدى إلى تسرب كميات من المياه بالتزامن مع ارتفاع منسوب ‌‏التخزين في السد.‏

وأكد أمين أن وضع السد مستقر حالياً، ولا توجد أي مؤشرات على وجود ‌‏خلل يهدد سلامته، مبيناً أن الأعمال مستمرة لمعالجة التسرب، وإغلاق البوابة ‌‏المتضررة.‏

وأشار إلى أنه تمت مخاطبة الهيئة العامة للموارد المائية لإصلاح دارة ‌‏التغذية الكهربائية وإغلاق البوابة بشكل نهائي، بما يضمن وقف التسرب ‌‏المائي، لافتاً إلى أنه تم توجيه كتاب إلى الهيئة العامة للموارد المائية لاتخاذ ‌‏الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح الطارئة في ‌‏السد.‏

وبلغت كمية التخزين الإجمالية في السد الجنوبي الواقع بريف محافظة ‌‏الحسكة الجنوبي نحو 329 مليون متر مكعب، نتيجة ارتفاع الوارد المائي ‌‏خلال الفترة الماضية، بفعل السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.‏

