وزارة الزراعة: نحترم خصوصية الموظفين ونعالج الملاحظات الإدارية بشفافية

دمشق-سانا

أكدت وزارة الزراعة السورية أن الدولة تحترم الخصوصية الشخصية لموظفيها، بما لا يتعارض مع مقتضيات العمل العام، مشددة على أهمية الالتزام بالانضباط الوظيفي والتقيد بالمظهر اللائق الذي يعكس هيبة المؤسسات العامة ويعزز بيئة العمل المهنية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها تابعت ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تعميم إداري صادر عن الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية والمتعلق بالمظهر الوظيفي للعاملين، مشيرة إلى أنها وجّهت بإحالة التعميم إلى الجهات القانونية والإدارية المختصة لمراجعته، والتحقق من مدى توافق مضمونه وصياغته مع القوانين والأنظمة النافذة، ومع المبادئ التي تحكم العلاقة الوظيفية وتحفظ كرامة العاملين وحقوقهم.

وشددت الوزارة على حرصها لمعالجة جميع الملاحظات الإدارية بشفافية ومسؤولية، واتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء نتائج المراجعة الرسمية.

وكانت الهيئة العامة للثروة السمكية وتربية الأحياء المائية في وزارة الزراعة أصدرت يوم أمس الإثنين تعميماً إلى كل المديريات المركزية والفروع والمزارع بالتزام العاملات الدائمات والمؤقتات والموسميات باللباس المحتشم والرسمي واللائق بالوظيفة العامة أثناء الدوام الرسمي، انطلاقاً من الحرص على وظيفية المظهر العام داخل المؤسسات الحكومية وتعزيزاً للانضباط والوقار الوظيفي الذي يجب أن يتحلى به العاملون في القطاع العام، بما يتماشى مع قيم المجتمع وأعراف الوظيفة العامة.