النائب العام في الجمهورية العربية السورية يزور الحسكة تمهيداً لافتتاح المحاكم

الحسكة-سانا

‏استقبلت إدارة منطقة اليعربية، النائب العام في الجمهورية العربية السورية القاضي حسان التربة، في زيارة رسمية تهدف إلى الاطلاع على واقع المنطقة، وذلك تمهيداً لافتتاح المحكمة فيها.

وأوضحت مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على تلغرام أن النائب العام قام بزيارة مماثلة إلى مباني المحكمة في كل من الشدادي وتل براك وتل حميس للاطلاع على الواقع الحالي واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة تفعيلها.

وأضافت المديرية أن الزيارة شملت جولة إلى معبر اليعربية الحدودي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين هيئة المنافذ والجهات القضائية، بما يسهم في تنظيم العمل.

‏وبيّنت المديرية أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العمل القضائي وتفعيل المؤسسات الرسمية، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وخدمة أهالي المنطقة.