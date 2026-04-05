وقفة احتجاجية لسائقي الشاحنات على طريق M4 بعد قرار تحديد الحمولات

اللاذقية-سانا

نفذ سائقو شاحنات اليوم الأحد، وقفة احتجاجية على طريق M4 قرب أحد مكاتب مديرية النقل في ريف اللاذقية، اعتراضاً على قرارات تحديد الحمولات وفرض الغرامات.

وأكدت مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل، أن الإجراءات تهدف لحماية السلامة والبنية التحتية، مشيرة إلى اعتماد 12 طناً كحل توافقي نهائي بعد منح زيادات مرنة سابقة.

وخلال الوقفة الاحتجاجية، اعتبر عدد من السائقين، بينهم علي مصطفى وفجر محمد عبد الحي، أن الإجراءات الحالية غير منصفة وتزيد الأعباء التشغيلية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأوضح سائقون لمراسل سانا، أن الجهات المعنية سمحت لهم سابقاً بحمولة تصل إلى 17 طناً لسيارات “الإيسوزو”، علماً أن وزن السيارة الأساسي يبلغ 10 أطنان، مطالبين برفع الحمولة المسموحة إلى 23 طناً، معتبرين أن ذلك وحده كفيل بتحقيق مردود مادي مجدٍ لعملهم.

ودعا السائقون الجهات المعنية إلى النظر في مشكلتهم وإعادة دراسة الحمولات المقررة.

وفي السياق ذاته، أوضح خالد حسن الكسحة، مدير مديرية تنظيم نقل البضائع في تصريح مماثل، أن الإجراءات تهدف لتنظيم القطاع وتعزيز السلامة المرورية، مشيراً إلى أن بعض الشاحنات المتوسطة (الإنتر والإيسوزو) خضعت لتعديلات فنية تجعل حمولتها تصل إلى 20 طناً رغم تصميمها لنحو 5 أطنان، ما يضر السلامة العامة والطرقات.

وبيّن الكسحة، أن الجهات المعنية عالجت الملف سابقاً بالتنسيق مع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية عبر دراسة خاصة، منحت بموجبها زيادة محدودة وفق القرار 1058، مؤكداً أن رفع الحمولة إلى 23 طناً غير ممكن حالياً، واعتماد 12 طناً كحل توافقي يوازن بين متطلبات العمل ومعايير السلامة.

وكانت وزارة النقل شددت في بيان سابق على أنها تساهلت سابقاً بزيادات مراعاة للظروف المعيشية، لكن أي زيادات إضافية قد تسبب أضراراً للمركبات وتخل بالسلامة المرورية والعدالة بين مختلف شرائح العاملين في قطاع النقل، مشيرة إلى أن خدمات القبان مجانية، والغرامات فقط للمخالفين.