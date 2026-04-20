قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مدنيين في قرية بريقة القديمة بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

اعتقلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مدنيَّين اثنين من قرية بريقة القديمة بريف القنيطرة بعد توغّلها في القرية.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أنّ قوة إسرائيلية مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت بعد منتصف الليل في قرية بريقة القديمة، حيث قامت باعتقال مدنيَّين اثنين دون سن الـ 18 عاماً، واقتادتهما إلى جهة مجهولة، دون معرفة أسباب الاعتقال حتى الآن.

وكانت قوة للاحتلال توغلت أمس الأحد، باتجاه قرية العجرف، ونصبت حاجزاً مؤقتاً على مفرق القرية، كما أقامت قوة أخرى للاحتلال حاجزاً مؤقتاً في قرية الصمدانية الشرقية يضم عدة آليات عسكرية، دون ورود أنباء عن تسجيل أي حالات اعتقال.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.