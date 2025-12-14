حملة “ريفنا أخضر” تنطلق غداً بزراعة نصف مليون غرسة في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

تنطلق غداً حملة “ريفنا أخضر” في ريف دمشق، بتنظيم من محافظة ريف دمشق وبالتعاون مع وزارتي الزراعة والإدارة المحلية والبيئة، وذلك في إطار جهود إعادة إحياء الغطاء النباتي وتعزيز الوعي البيئي المستدام.

وتهدف الحملة إلى زراعة 500 ألف غرسة في مختلف مناطق الريف الدمشقي، بمشاركة الجهات الرسمية والمجالس المحلية والجمعيات التطوعية، بما يسهم في تحسين الواقع البيئي وتوسيع المساحات الخضراء.

وتُعد هذه المبادرة الوطنية البيئية خطوة مهمة لإعادة الغطاء النباتي إلى المحافظة، وتمكين المشاركة المجتمعية في حماية البيئة، ومواجهة آثار التصحر والتغير المناخي، من خلال أنشطة تشمل غرس الأشجار، وتأهيل المناطق المتضررة، ونشر ثقافة الوعي البيئي بين المواطنين.