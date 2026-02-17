لجنة رصد الأهلة تدعو المواطنين إلى تحري هلال شهر رمضان لعام 1447هـ مساء اليوم

دمشق-سوريا

دعت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة في سوريا اليوم الثلاثاء عموم المواطنين إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، مساء اليوم “الثلاثاء” 29 شعبان 1447هـ الموافق لـ 17 شباط 2026م.

وقالت اللجنة: إننا “نُهيب بكل من يتمكن من رؤية الهلال بالعين المجردة أو بالوسائل المساعدة المعتبرة شرعاً، أن يبادر إلى إبلاغ أقرب محكمة شرعية أو لجنة رصد معتمدة في منطقته، أو التواصل مع اللجنة الوطنية، وذلك لتلقي الشهادات وتوثيقها وفق الأصول الشرعية”.

وأوضحت اللجنة أنه تم تجهيز فرقٍ ميدانية من المختصين الشرعيين والفلكيين في مواقع الرصد المعتمدة، وستباشر الفرق أعمال التحري والتثبت بعد غروب الشمس اليوم، وسيصدر عقب التحقق من نتائج الرصد، بيان رسمي لإعلان ثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوتها، وتحديد أول أيام شهر رمضان المبارك.

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في الـ 14 من الشهر الجاري مرسوماً يقضي بتشكيل لجنة وطنية دائمة تسمى “اللجنة الوطنية لرصد الأهلة”، وتتولى تحري ورصد الأهلة وإثبات بدايات الأشهر الهجرية، ولا سيما ما يتعلق بأشهر رمضان وشوال وذي الحجة، ورفع نتائج أعمالها إلى الجهة المختصة لإعلانها رسمياً.