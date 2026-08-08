الأمن الداخلي يحبط تهريب شحنة أسلحة وذخائر من طرطوس إلى لبنان

طرطوس-سانا

‏ أحبطت قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، بالتعاون مع جهاز ‏الاستخبارات العامة، محاولة تهريب شحنة من الأسلحة والذخائر كانت ‏متجهة إلى الأراضي اللبنانية، وذلك في إطار عملية أمنية مشتركة.‏

وأوضحت قوى الأمن الداخلي عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن ‏العملية أسفرت عن ضبط الشحنة بالكامل، والتي تضمنت بنادق آلية وقذائف ‌‏(‏RPG‏)، إضافة إلى مخازن أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة، كانت ‏مجهزة ومعدة للتهريب.‏

وكانت وزارة الداخلية أعلنت الشهر الماضي، أن الوحدات المختصة أحبطت ‏محاولة تهريب شحنة ‏ضخمة من الأسلحة النوعية على الحدود السورية – ‏العراقية، وضبطتها قبل ‏إدخالها إلى داخل الأراضي السورية، مؤكدة أن ‏حماية الحدود وصون السيادة الوطنية يمثلان أولوية لا ‏تهاون فيها، وأنها لن ‏تسمح باستغلال الأراضي السورية ممراً أو منطلقاً ‏لتهريب الأسلحة أو تنفيذ ‏أي أنشطة تهدد أمن الجمهورية العربية السورية أو ‏دول الجوار.‏