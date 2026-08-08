الأمن الداخلي يحبط تهريب شحنة أسلحة وذخائر من طرطوس إلى لبنان

طرطوس-سانا
أحبطت قوى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، محاولة تهريب شحنة من الأسلحة والذخائر كانت متجهة إلى الأراضي اللبنانية، وذلك في إطار عملية أمنية مشتركة.
وأوضحت قوى الأمن الداخلي عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن العملية أسفرت عن ضبط الشحنة بالكامل، والتي تضمنت بنادق آلية وقذائف (RPG)، إضافة إلى مخازن أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة، كانت مجهزة ومعدة للتهريب.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت الشهر الماضي، أن الوحدات المختصة أحبطت محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة النوعية على الحدود السورية – العراقية، وضبطتها قبل إدخالها إلى داخل الأراضي السورية، مؤكدة أن حماية الحدود وصون السيادة الوطنية يمثلان أولوية لا تهاون فيها، وأنها لن تسمح باستغلال الأراضي السورية ممراً أو منطلقاً لتهريب الأسلحة أو تنفيذ أي أنشطة تهدد أمن الجمهورية العربية السورية أو دول الجوار.