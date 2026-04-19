مديرية أوقاف دير الزور تنظم ملتقى إرشادياً ضمن التحضيرات النهائية لموسم الحج

20260419 131848 Copy مديرية أوقاف دير الزور تنظم ملتقى إرشادياً ضمن التحضيرات النهائية لموسم الحج

دير الزور-سانا

نظمت مديرية أوقاف دير الزور اليوم الأحد، ملتقى للأشخاص المقبولين لأداء فريضة الحج، وذلك في مسجد أبي ذر الغفاري بمدينة دير الزور، وذلك ضمن المرحلة النهائية من التحضيرات الخاصة بسفرهم إلى بيت الله الحرام.

مدير أوقاف دير الزور جميل الرحيل، ومدير فرع الحج في المنطقة الشرقية محمد المحمد، قدما خلال الملتقى الذي شارك فيه نحو 100 حاج وحاجة نصائح وإرشادات حول قيم الحج وأهميته، إلى جانب توجيهات عملية لضمان أداء مناسك الحج بسلاسة وأمان.

وأكد الرحيل في تصريح لمراسل سانا حرص مديرية أوقاف دير الزور “على تزويد حجاج بيت الله الحرام بكل ما يحتاجونه من إرشادات، كون التجهيز النفسي والمعنوي جزءاً لا يتجزأ من أداء فريضة الحج، لكي تكون رحلتهم ميسرة وآمنة، تحمل لهم الخير والبركات”.

وكانت دائرة الحج في المنطقة الشرقية نفذت عدة جلسات على مستوى كل محافظة، بالتوازي مع جلسات فرعية لكل مجموعة على حدة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات التوعية والاستعداد.

