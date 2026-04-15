بدء تنفيذ المرحلة النهائية لتزفيت طريق مدرسة الزهورية بريف حمص

حمص-سانا

باشرت مديرية الخدمات الفنية في حمص تنفيذ المرحلة النهائية من مشروع تعبيد وتزفيت الطريق المؤدي إلى المدرسة المحدثة في قرية الزهورية بريف المحافظة.

وأوضح مدير الخدمات الفنية في حمص المهندس عماد السلومي، في تصريح لوكالة سانا اليوم الأربعاء، أن الأعمال الجارية تأتي ضمن خطة المديرية لتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية، وأن المشروع يخدم بشكل مباشر مدرسة الزهورية المحدثة، ويعزز سهولة الوصول إليها.

وبيّن السلومي أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 35 يوماً، ويتضمن تسوية الطريق بطول 200 متر، وإنشاء ساحة بمساحة 300 متر مربع، بتكلفة إجمالية تصل إلى 300 مليون ليرة.

وأشار إلى أن الأعمال تشمل تنفيذ تسوية ترابية للطريق والساحة، يليها فرش طبقتين من المواد الحصوية المكسرة، ثم رش مادة “الأنثيزيرو”، وصولاً إلى تنفيذ طبقة المجبول الإسفلتي بسماكة 7 سم وبعرض 5 أمتار، والتي يجري العمل عليها حالياً.

من جانبه أوضح مدير مدرسة قرية الزهورية عبد الله العثمان، أن تزفيت الطريق سيؤدي إلى تسهيل وصول الكادر التعليمي الى المدرسة، مبيناً أن الفصل الدراسي الأول شهد صعوبات كبيرة نتيجة الوحل ووعورة الطريق، ما أثر سلباً على الحضور.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من الأعمال الخدمية التي تنفذها محافظة حمص لتحسين شبكة الطرق، ولا سيما المؤدية إلى المدارس، وخاصة في المناطق التي تتأثر بالظروف المناخية خلال فصل الشتاء.

يذكر أن قرية الزهورية تبعد نحو 12 كيلومتراً شرق مدينة حمص، ويبلغ عدد سكانها قرابة 6000 نسمة.