إفطار جماعي لنحو ألف معلم ومعلمة في حمص ضمن حملة “إفطار صائم”

حمص-سانا

نظّمت الشركة السورية للبترول بالتعاون مع مؤسسة “الاستجابة الطارئة”، اليوم الأربعاء في الصالة الرياضية، إفطاراً جماعياً لنحو ألف معلم ومعلمة من الكوادر التربوية في مدينة حمص، ضمن حملة “إفطار صائم”.

وأوضح المسؤول الميداني في الشركة السورية للبترول علي دوارة، في تصريح لمراسل سانا، أن الشركة نظمت حفل الإفطار تقديراً لدور المعلمين في بناء الأجيال، مبيناً أن نحو ألف معلم ومعلمة يشاركون في هذه المبادرة التي تهدف إلى إدخال أجواء الألفة وتعزيز روح التقدير للكوادر التربوية.

من جهتها أشارت مديرة التربية والتعليم في حمص ملك السباعي، في تصريح مماثل، إلى أن الدعوة شملت مختلف الكوادر التربوية من موجهين، ورؤساء دوائر وشعب، ومديري مدارس، ومعلمين.

وأكدت أنّ هذه المبادرة تعبر عن التقدير للجهود التي تبذلها الأسرة التربوية في العملية التعليمية، وتسهم في تعزيز التواصل والاجتماع بين العاملين في القطاع التربوي.

بدوره بيّن مدير مدرسة أسعد حداد في حمص محمد سامر جاويش، أن الدعوة تعزز الشعور بالانتماء إلى الأسرة التربوية الواحدة في المحافظة، وتسهم في توطيد أواصر المحبة والتعاون بين الكوادر التعليمية بما ينعكس إيجاباً على العملية التربوية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن حملة “إفطار صائم” التي انطلقت مع بداية شهر رمضان بدعم من الشركة السورية للبترول، بهدف تقديم وجبات إفطار لشرائح متنوعة في مختلف المحافظات، والتخفيف من الأعباء المعيشية خلال الشهر الفضيل.