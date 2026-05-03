افتتاح مبنى الناحية ومركز البريد في الراعي بريف حلب

حلب-سانا

افتُتح اليوم الأحد مبنى إدارة الناحية ومركز البريد في الراعي بريف حلب الشرقي، ضمن جهود تفعيل المؤسسات الخدمية والإدارية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي، وتسهيل إنجاز معاملاتهم الرسمية، بما يخفف عنهم أعباء التنقل ويوفر الوقت والجهد.

وأوضح مدير ناحية الراعي عبد الله الراغب لـ سانا، أن افتتاح مبنى الإدارة ومركز البريد يأتي في إطار خطة إعادة تفعيل المؤسسات الحكومية في المدينة، مبيناً أن هذه الخطوة ستسهم في تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، وتسهيل حصولهم على الوثائق الرسمية ضمن منطقتهم.

خدمات حيوية يقدمها مركز البريد في الراعي

من جانبه أشار مدير بريد حلب سالم أمين إلى أن مركز بريد الراعي يقدم مختلف الخدمات البريدية المعتمدة، بما فيها صرف رواتب المتقاعدين، وخدمة “شام كاش”، إضافة إلى الحوالات المالية، لافتاً إلى العمل على إدخال خدمة الشحن الداخلي خلال الفترة القريبة، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة مستقبلاً.

بدوره اعتبر الفائز بانتخابات مجلس الشعب طارق سلو أن افتتاح مبنى الناحية والبريد يمثل خطوة مهمة في استكمال عمل المؤسسات الخدمية والإدارية، ويعزز التواصل بين المواطنين والجهات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على واقع المنطقة.

وعبر المواطن مصطفى خورشيد من أهالي المدينة عن ارتياحه لافتتاح هذه المرافق، مؤكداً أن وجود مبنى الناحية ومركز البريد سيسهم في تسهيل معاملات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية ضمن المدينة.

وفي الـ 26 من نيسان الفائت، افتتحت المؤسسة السورية للبريد مركز بريد ناحية صرين في منطقة عين العرب بمحافظة حلب، حيث سيقدم خدمات تشمل صرف رواتب المتقاعدين، وخدمات السجل العدلي، وتسديد أقساط طلاب الجامعات، والحوالات الداخلية، ووثيقة غير عامل، إضافة إلى خدمات أخرى سيتم إدراجها تباعاً، منها خدمات الشحن.

وتعمل الجهات المعنية في محافظة حلب على إعادة تفعيل المؤسسات الخدمية والإدارية في مناطق ريف حلب، في إطار خطة شاملة لتحسين الواقع الخدمي، وتعزيز الاستقرار بما يلبّي احتياجات السكان في مختلف القطاعات.