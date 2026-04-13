السورية للاتصالات: عودة الإنترنت إلى مدينة حلب بعد إصلاح الكبل الضوئي

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للاتصالات عودة خدمة الإنترنت بشكل كامل إلى مدينة حلب بعد انقطاعها نتيجة عطل فني في أحد الكوابل الضوئية الرئيسية.

وأوضحت الشركة، في بيان تلقت وكالة سانا نسخة منه اليوم الإثنين، أن ورشاتها الفنية أنهت أعمال إصلاح الكبل المتضرر، بما في ذلك عمليات الصيانة وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة، ما أسهم في إعادة الخدمة تدريجياً إلى المشتركين خلال الساعات الماضية.

وأكدت الشركة أن الشبكة تعمل حالياً بشكل مستقر، مشيرةً إلى استمرار جهودها لضمان استمرارية الخدمة ومنع تكرار مثل هذه الأعطال.

وجددت الشركة التزامها بتقديم خدمات اتصالات موثوقة، والعمل على تحسين جودة الإنترنت بما يلبي احتياجات المواطنين.

وأعلنت الشركة السورية للاتصالات، في وقت سابق اليوم الإثنين، انقطاع خدمة الإنترنت عن مدينة حلب، وذلك نتيجة قطع في كبل ضوئي رئيسي.

