وزارة الاتصالات: نجاح أول مكالمة VoLTE في سوريا على منصة IMS التجريبية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، اليوم الأحد، نجاح إجراء أول مكالمة “VoLTE” في سوريا، على منصة “IMS” التجريبية الجديدة التابعة لشركة “MTN”، وذلك خلال فعالية في فندق الداما روز بدمشق.

وتتيح تقنية “VoLTE” إجراء مكالمات صوتية عالية الدقة (HD) عبر شبكة الجيل الرابع G4 /LTE بدلاً من شبكات 2G أو 3G، ما يوفر صوتاً أنقى، وسرعة في الاتصال، وإمكانية تصفح الإنترنت بسرعات عالية أثناء المكالمة دون انقطاع.

تطوير قطاع الاتصالات أولوية وطنية

أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل في كلمة له خلال الحفل أن تطوير قطاع الاتصالات في سوريا يشكل أولوية وطنية، انطلاقاً من تراكم الخبرات والكفاءات الوطنية بما يواكب متطلبات المستقبل، مشيراً إلى توجه الوزارة لإطلاق مشاريع نوعية مثل “سيلك لينك” و”برق نت”، إضافة إلى منح رخصة جديدة في قطاع الاتصالات.

ولفت الوزير هيكل إلى أن الوزارة في مرحلة متقدمة من دراسة العروض المتعلقة برخصة مشغل جديد للهاتف المحمول، مع اهتمام يفوق التوقعات، ومن المتوقع وضوح هوية المستثمر خلال منتصف العام، لافتاً إلى أن العمل جارٍ بالتوازي على تنظيم القطاع، ومعالجة التداخل في الأدوار بين الجهات المعنية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع جودة الخدمات.

وأشار الوزير هيكل إلى التوجه لإيقاف تشغيل شبكات الجيلين الثاني والثالث تدريجياً، بهدف تحسين استخدام الطيف الترددي وتوفير الطاقة، مع التركيز على توسيع البنية التحتية، وخاصة شبكات الألياف الضوئية، بما يلبي احتياجات المدن والأرياف، ويواكب تطلعات السوريين.

خدمات Huawei في سوريا

من جهته، أكد مدير مكتب شركة Huawei في سوريا “جاك ما” أهمية البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى التزام الشركة بمواصلة الاستثمار وتعزيز التعاون في السوق السورية، لافتاً إلى أن الثقة والدعم اللذين حظيت بهما الشركة شكلا دافعاً رئيسياً لمواصلة تقديم خدماتها، وتوسيع حضورها في سوريا.

وأكد “جاك ما” أن Huawei ملتزمة بتقديم قيمة مضافة لقطاع الاتصالات وكسب ثقة شركائها من خلال مشاريع نوعية، معرباً عن ثقته بأن التعاون المستقبلي سيزداد قوة، وأن آفاق التنمية في سوريا ستشهد تحسناً مستمراً، وأن الشركة ستواصل زيادة استثماراتها وتعميق تعاونها بما يدعم مسار التنمية في سوريا.

تقديم خدمة أفضل للمواطن

من جانبه، بيّن كبير مسؤولي الشبكة التقنية في MTN بشار عرقسوسي أن تفعيل خدمة المكالمات الجديدة يمثل محطة مهمة في مسار تطوير قطاع الاتصالات، لما توفره من تحسين في جودة الاتصال وتقليل زمنه، إضافة إلى دورها في تمكين الشركة من التخلص التدريجي من تقنيات الجيلين الثاني والثالث، وإعادة استثمار موارد الشبكة بكفاءة أعلى عبر تقنيات أحدث.

وأشار عرقسوسي إلى أن الشركة حققت توسعاً ملحوظاً في شبكة الجيل الرابع بنسبة بلغت نحو 40 بالمئة خلال الأشهر الأخيرة، و تم العمل على توسيع نطاق تغطيتها، لتشمل مئات المحطات، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

تطوير البنية التحتية

ولفت عرقسوسي إلى أن هذه الإنجازات تحققت بجهود الكوادر الوطنية التي واصلت العمل بعزيمة وكفاءة رغم التحديات، مؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يتيح تحقيق قفزات نوعية في مستوى الخدمات مستقبلاً.

ويأتي هذا التطور في إطار الجهود المستمرة لتحديث قطاع الاتصالات في سوريا، عبر رفع كفاءة الشبكات وتحسين التغطية بما يواكب الاحتياجات المتزايدة للمستخدمين.

وكانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية، أعلنت في الـ 18 من آذار الماضي، عن فتح الباب أمام مستثمري أنظمة التغطية الموزعة المشتركة (Distributed Antenna Systems – DAS)، بهدف تحسين جودة الخلوي في المواقع الحيوية والأماكن المغلقة.