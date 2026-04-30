فرع السورية للحبوب بدرعا يحدد أربعة مراكز لاستلام محصول القمح للموسم الحالي

درعا-سانا

حدد فرع المؤسسة السورية للحبوب بدرعا أربعة مراكز لاستلام القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي 2026.

مدير فرع الحبوب في درعا المهندس يحيى البرماوي ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن المراكز تتوزع في إزرع والصنمين ونوى وبصرى الشام، مبيناً أن مركز إزرع مخصص لاستلام القمح الدوكما بسعة تخزينية نحو 85 ألف طن، في حين يستقبل مركز الصنمين القمح بأكياس الخيش وبسعة تخزينية نحو ثلاثة آلاف طن.

وأضاف: “ويستقبل مركز بصرى الشام القمح المعبأ بأكياس ضمن مستودع وعراء يتسعان لخمسة آلاف طن، ويتم التسويق لمركز الحبوب بنوى ضمن أكياس أو دوكما بقدرة استيعابية نحو 14 ألف طن”.

وأكد أن الفرع عمل في هذا الموسم على إعادة افتتاح مركزي بصرى الشام ونوى اللذين خرجا من الخدمة خلال السنوات الماضية، بعد إجراء عمليات الصيانة وإعادة التأهيل، بما يخفف عن الفلاحين أعباء وتكاليف النقل إلى المراكز الأخرى.

وأوضح أن الفرع يقوم الآن بشحن المخزون من القمح في صومعة إزرع لمحافظات أخرى لإحداث فراغات للموسم الزراعي الجديد، مؤكداً أن لدى الفرع القدرة على استلام كميات كبيرة من القمح وفق آلية استلام بالتوازي مع شحن مستمر لإحداث فراغات.

من جانبه أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عادل الصياصنة في تصريح مماثل، أن المحافظة شكلت لجاناً لاستلام القمح في كل مراكز التسويق، وعملت بالتعاون مع فرع المؤسسة السورية للحبوب على تجهيز المراكز بكل مستلزمات العمل.

وتجري الآن عمليات الصيانة وإعادة التأهيل لمركز الحبوب بنوى ضمن عقد يصل إلى 235 ألف دولار أمريكي، يتضمن صيانة الجسم المعدني للصويمعة وصيانة المحركات واستكمال النواقص، وتجهيز غرفة التحكم والأعمال المدنية للمبنى الإداري بما فيه من مرافق ومنشآت.