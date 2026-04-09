ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وفرصة لهطولات مطرية في بعض المناطق

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها اليوم الخميس في بعض المناطق، مع بقائها أدنى من معدلاتها بحوالي “1-3” درجات مئوية.

وبينت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن الجو نهاراً يكون غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم على المناطق الساحلية، والشمالية، والجزيرة، والوسطى، والجنوبية الغربية، مع بقاء فرصة لهطولات مطرية فوق تلك المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً، وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية والوسطى.

وخلال الليل يكون الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام، وخاصة في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى، والجزيرة، والجنوبية الغربية، خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية في المنطقة الشرقية، والبادية، وغربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/سا، وخاصة على المرتفعات الساحلية والجنوبية والوسطى، تثير الغبار في المناطق الجنوبية الشرقية والشرقية، والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج ليلاً.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق8/21
ريف دمشق-القلمون3/18
القنيطرة7/14
درعا9/21
السويداء7/16
حمص10/20
حماة11/21
اللاذقية16/20
طرطوس14/21
حلب9/21
إدلب11/16
دير الزور10/25
الرقة11/19
الحسكة9/19
