وزير الطوارئ: تم إرسال فرق مؤازرة متخصصة لدعم عمليات إنقاذ طفل سقط في بئر بالرقة

دمشق-سانا

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح عن إرسال فرق مؤازرة متخصصة ومدرّبة من الدفاع المدني السوري في محافظة حلب، مزوّدة بمعدات نوعية وأدوات حفر وكاميرات خاصة للمشاركة في عمليات إنقاذ الطفل الذي سقط في بئر قرب مدينة الطبقة بمحافظة الرقة.

وأوضح الوزير الصالح، في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الأربعاء، أنه تم كذلك إرسال فريق من جسر الشغور في إدلب، يضم أحد عناصر الدفاع المدني صغير البنية ممن يمتلكون خبرة سابقة في عمليات إنقاذ مماثلة عبر النزول داخل الآبار، وذلك لتعزيز جهود الوصول إلى الطفل بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن فرق الوزارة العاملة في الرقة تواصل تزويد الطفل بالأوكسجين والتواصل معه بشكل مستمر، بالتوازي مع تنفيذ محاولات الإنقاذ عبر فوهة البئر، وبدء أعمال حفر جانبي موازٍ بهدف الوصول إليه وفق أعلى معايير السلامة.

وبيّن الوزير الصالح أن فرق الوزارة في الرقة لا تزال في مرحلة بناء القدرات، وتحتاج إلى استكمال تجهيزها بالمعدات الأساسية من أدوات البحث والإنقاذ وصولاً إلى الآليات الثقيلة، مؤكداً أن العمل مستمر منذ دخول الوزارة إلى المحافظة لتعزيز جاهزية الفرق وتزويدها بالمستلزمات التي لم تكن متوافرة سابقاً.

وأكد وزير الطوارئ أن الوزارة تبذل أقصى جهودها لإنقاذ الطفل، وقال: هذه الروح أمانة في أعناقنا، ولن نتخلى عنه، وسنبقى على عهدنا مع سوريا، “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا”.

وكانت فرق الدفاع المدني السوري استجابت في وقت سابق اليوم الأربعاء لحادثة سقوط طفل في بئر بمنطقة الإسكندرية قرب مدينة الطبقة حيث توجهت مباشرة إلى الموقع، حيث يبلغ عمق البئر نحو 30 متراً وقطره نحو 35سنتمتراً.

