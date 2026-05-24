البدء بمعالجة تلوث مياه الشرب في حي القدم بدمشق

دمشق-سانا

بدأت ورشات الطوارئ التابعة للشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمشق، أعمالها لمعالجة تلوث مياه الشرب بعد ورود شكاوى من الأهالي حول اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي في حي القدم، وذلك ضمن خطة الاستجابة السريعة لمعالجة الأعطال والحفاظ على السلامة الصحية للسكان.

أسباب تلوث مياه الشرب في القدم

أوضح رئيس ورشات طوارئ مياه القدم مدين العلي لمراسلة سانا اليوم الأحد، أن الشكوى وردت في الـ21 من الشهر الحالي، وتم على الفور تحويلها إلى قسم التنقيب للكشف عن موقع التسرب باستخدام أجهزة خاصة لكشف أعطال الشبكات تحت الأرض، مبيناً أن أعمال الكشف تمت ليلاً للاستفادة من ارتفاع ضغط المياه وهدوء الحركة، بما يضمن دقة تحديد مكان العطل.

وأشار العلي إلى أن فرق التنقيب حددت مواقع التسرب ووضعت إشارات خاصة عليها، ثم بدأت أعمال الحفر والإصلاح، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي لمعظم حالات التلوث يعود إلى اختلاط شبكة الصرف الصحي بمياه الشرب بخطوط مياه الشرب، ولا سيما في المناطق التي تعاني من تهالك البنية التحتية.

وبين العلي أن بعض الخطوط باتت بحاجة إلى استبدال كامل بسبب قدمها وكثرة الأعطال فيها.

التحاليل المخبرية

من جهته، أشار مدير طوارئ دمشق المهندس أحمد الخاطر إلى أن عينات المياه المأخوذة من المنطقة أحيلت إلى مخابر الشركة العامة لمياه الشرب لإجراء التحاليل اللازمة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية وصلاحيتها للاستخدام.

ولفت الخاطر إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الورشات تتمثل في النقص الحاد بالكادر البشري وضغط العمل الكبير، وبالرغم من ذلك تعمل الورشات الفنية وفق الإمكانات المتاحة لتلبية شكاوى المواطنين بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن المديرية وضعت خطة مناوبات وخاصة خلال فترة العيد لضمان الجاهزية والاستجابة على مدار الساعة.

شهادات من أهالي الحي

أوضح عبادة أرناؤوط من أهالي حي القدم، أن مشكلة تلوث المياه في الحي بدأت منذ عدة سنوات بعد تنفيذ أعمال تبديل جزئي لخطوط المياه، وأن بعض المقاطع القديمة بقيت من دون تبديل أيام النظام البائد، ما تسبب بمشاكل في المياه، مشيراً إلى أن الورشات الفنية أجرت كشفاً على الشبكة، وحددت أماكن الأعطال وعملت على إصلاحها.

بدوره، أشار عمار أرناؤوط من أهالي الحي إلى أن الأهالي تواصلوا مع ورشات الصرف الصحي بعد ملاحظة اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، موضحاً أن الورشات استجابت بسرعة وكشفت على الموقع وبدأت أعمال الإصلاح مباشرة، وأن العاملين واصلوا عملهم رغم صعوبة المنطقة، لحل المشكلة بأسرع وقت ممكن.

وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق أجرت متابعة ميدانية، وفحوصاً مخبرية في الثالث من آذار الماضي في حي الدويلعة، للتأكد من سلامة مياه الشرب في المنطقة، وعملت على إنهاء مشكلة اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي بشكل كامل، وذلك في إطار خطة إسعافية تهدف إلى حماية الأهالي، وضمان عودة المياه إلى المواصفات القياسية المعتمدة.