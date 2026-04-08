سوريا تدين العدوان الإسرائيلي على لبنان وتؤكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار

دمشق-سانا

أدانت سوريا اليوم الأربعاء، العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي أدى إلى عشرات القتلى والجرحى، في انتهاك واضح للقانون الدولي والإنساني ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يضمن حماية المدنيين واحترام سيادة الدول.

كما دعت الوزارة المجتمع الدولي، إلى تحمّل مسؤولياته في مواجهة الانتهاكات، مشيرة إلى أنها تجدد تضامن سوريا التام مع لبنان، ودعمها لجهود الحكومة اللبنانية في بسط سيطرتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد الدولة.

وكان عدد ضحايا اعتداءات الطيران الإسرائيلي على عدة مناطق في لبنان اليوم، قد ارتفع إلى 254 قتيلاً و 1165 جريحاً، بحسب ما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان.

وأدانت الرئاسة اللبنانية اعتداءات طيران الاحتلال الإسرائيلي، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقفها، ووضع حدٍّ لهذا النهج الذي يهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة.