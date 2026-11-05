ميلوني تنتقد تشتت المواقف الأوروبية وتدعو إلى ممثل موحد لمفاوضات أوكرانيا

روما-سانا ‏

انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الخميس، تعدد المبادرات الدبلوماسية ‏الأوروبية بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، محذرة من أن غياب التنسيق بين الدول الأوروبية ‏يضعف مصداقية الاتحاد الأوروبي ويهدد بتهميش دوره في مفاوضات إنهاء الحرب.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن ميلوني قولها، في رسالة وجهتها إلى رئيس المجلس الأوروبي ‏أنطونيو كوستا: “إن التحركات الأوروبية بصيغ ومجموعات مختلفة تعطي انطباعاً بأن أوروبا ‏تتحرك بصورة متفرقة، الأمر الذي يخدم مصالح الأطراف التي تريد استمرار الحرب”، مؤكدة ‏ضرورة أن يتحدث الاتحاد الأوروبي بصوت واحد بشأن أوكرانيا.‏

ممثل موحد بصلاحيات واضحة

ودعت ميلوني إلى الاتفاق على ممثل واحد للاتحاد الأوروبي يتولى المشاركة في المفاوضات، ‏مع تحديد صلاحياته والتفويض الممنوح له، مشددة على أن إيطاليا لا تسعى للحصول على ‏مقعد خاص بها في أي صيغة تفاوضية، لكنها لن تقبل التزامات تُعقد باسم الدول الأعضاء من ‏دون تفويض أوروبي واضح.‏

وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية إلى تعدد اللقاءات والمبادرات الدبلوماسية خلال الفترة الأخيرة، ‏ومنها اجتماعات في ميامي وأوسلو وبروكسل، إلى جانب اتصالات منفصلة مع موسكو، معتبرة ‏أن تداخل هذه المسارات يضعف قدرة الاتحاد الأوروبي على التأثير في جهود التسوية.‏

وطلبت ميلوني من كوستا إدراج مسألة التمثيل الأوروبي في المفاوضات على جدول أعمال ‏الاجتماع غير الرسمي للمجلس الأوروبي المقرر عقده في دبلن الأسبوع المقبل، تمهيداً لاتخاذ ‏قرار رسمي بهذا الشأن خلال قمة أوروبية في كانون الأول المقبل، بعد التشاور مع بريطانيا ‏والنرويج وشركاء أوروبيين آخرين.‏

وكانت ميلوني دعت في وقت سابق إلى تعيين مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي يتولى التواصل ‏بشأن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن المقترح لم يتحول إلى قرار أوروبي مشترك.‏

وتأتي هذه الدعوة في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية إلى تعزيز حضورها في المساعي ‏الدبلوماسية لإنهاء الحرب، وسط تباينات بشأن آليات التفاوض والجهة المخولة تمثيل الاتحاد ‏الأوروبي، في ظل استمرار الجهود الدولية للتوصل إلى انهاء الحرب.‏