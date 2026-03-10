الوزيرة قبوات تفتتح مركزاً متخصصاً في تقديم خدمات التأهيل والرعاية للأطفال ذوي الإعاقة بحماة

حماة-سانا

افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات اليوم الثلاثاء، مركزاً متخصصاً في تقديم خدمات التأهيل والرعاية للأطفال ذوي الإعاقة بحماة.

وأوضحت الوزيرة قبوات في تصريح لوكالة سانا، أن افتتاح المركز يأتي ضمن برنامج الحماية الاجتماعية للأطفال، وهناك توجه لافتتاح مراكز مماثلة في مختلف المحافظات، وخاصة إدلب التي لا يوجد فيها أي مركز خاص بمرضى التوحد.

ولفتت قبوات إلى أن الوزارة تعمل على دعم تلك المراكز بكل المحافظات السورية، نظراً للحاجة الماسة لخدماتها.

بدورها، أشارت المديرة الإدارية لمركز عزم للاستشارة والتأهيل ميساء سلامة، إلى أن المركز يقدم خدمات للأطفال ذوي الإعاقة باختصاصات التوحد والنطق والعلاج الفيزيائي والدعم النفسي، مبينةً أن الجلسات المخصصة للأطفال في المركز تبدأ يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

من جانبه، بيّن مدير المشاريع في شركة زيرادو المشرفة على مركز عزم قيس اليوسف، أن المركز الذي يقدم جلسات خاصة للأطفال ذوي الإعاقة، يضم كادراً أكاديمياً يتمتع بخبرة واسعة، وخضع سابقاً لعدة دورات تدريبية حول كيفية التعامل مع أطفال التوحد، ومتلازمة داون وذوي الإعاقة.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أطلقت الأحد الماضي خطتها الاستراتيجية لعام 2026/2028، التي تركز على خدمة وتنظيم مختلف الفئات المجتمعية التي تشمل الأطفال، ولا سيما الأيتام وفاقدي الرعاية والمعرضين للخطر، والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والمبادرات المجتمعية المحلية، والقطاع الخاص وأصحاب العمل.