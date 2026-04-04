وصول 200 عائلة إلى عفرين بريف حلب ضمن القافلة الثانية للعودة من الحسكة

حلب-سانا

وصلت إلى مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي اليوم السبت، القافلة الثانية من أهاليها العائدين من محافظة الحسكة إلى منازلهم وقراهم، في خطوة تعكس تزايد وتيرة عودة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية.

وأوضح محمد عمر من دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في عفرين، في تصريح لمراسل سانا، أن الجهات المعنية، وبالتعاون مع دائرة المنطقة والدفاع المدني، باشرت استقبال 200 عائلة قادمة من الحسكة والقامشلي، مشيراً إلى العمل على تأمين المسكن والمأوى وتلبية الاحتياجات الأساسية للعائلات الوافدة.

بدوره، قال محمد الحسن، مسؤول العلاقات في إدارة منطقة عفرين: إن القافلة التي وصلت اليوم تضم 200 عائلة، وسيتوجه قسم منها إلى ناحية راجو، فيما سيستقر القسم الآخر داخل مدينة عفرين، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي برعاية وتوجيه من الفريق الرئاسي، وبإشراف محافظة حلب وإدارة المنطقة.

وأشار الحسن إلى حالة الاستنفار التي شهدتها مختلف المؤسسات في عفرين، بما فيها الشؤون الاجتماعية والمنظمات الإنسانية، إلى جانب الوجهاء والفعاليات المجتمعية، وذلك بهدف ضمان استقبال العائلات وتوفير السكن المناسب، ولا سيما للأسر التي لا تملك مأوى.

وأضاف الحسن: إن فرقاً طبية متخصصة تواجدت في موقع الاستقبال لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للحالات المرضية، مؤكداً أهمية تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لإنجاح عملية عودة الأهالي وتأمين استقرارهم.

وفي وقت سابق اليوم، أكد أحمد الهلالي المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بمتابعة تنفيذ اتفاق الـ 29 من كانون الثاني مع “قسد”أن العمل مستمر لتنفيذ بنود الاتفاق، مشيراً إلى أنه سيجري الإشراف اليوم السبت على عودة 200 عائلة إلى منازلها في عفرين، إضافة إلى العمل لإجلاء دفعة من المعتقلين بقضايا غير جزائية من سجون “قسد” خلال الأسبوع الجاري، بالتوازي مع وضع خطة لاستلام الجهات الحكومية المعنية إدارة السجون في محافظة الحسكة وإعادة هيكلتها وفق المعايير القانونية.

وكانت الحكومة السورية أعلنت في الـ 29 من كانون الثاني الفائت الاتفاق مع “قسد” على وقف إطلاق النار، وبدء عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية، ودخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.