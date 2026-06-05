عبر مطار حلب الدولي.. وصول أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضي المقدسة

لحظة وصول الرئيس أحمد الشرع إلى الملعب البلدي للمشاركة في فعاليات حملة “الوفاء لإدلب”
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وزير الصحة لـ سانا: حملة “السويداء منا وفينا” وغيرها من الحملات تعكس حب السوريين لوطنهم
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