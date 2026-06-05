عبر مطار حلب الدولي.. وصول أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضي المقدسة
وصول أول رحلة للحجاج إلى مطار حلب الدولي وسط أجواء من الفرح والاستقبال الحافل
لقاءات الوفد السوري في ختام اليوم الرابع من أعمال الدورة الـ 35 للجنة منع الجريمة في فيينا
بعد افتتاحه من قبل الرئيس أحمد الشرع.. مشاهد لحركة المرور على جسر الرستن الاستراتيجي في حمص
انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لاتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء
وزير الخارجية والمغتربين يبحث مع الرئيس الجزائري تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
محافظ حلب يتابع في إعزاز واقع الخدمات وسبل معالجة التحديات فيها
دائرة زراعة القطيفة تنظم فعالية لقطاف الوردة الشامية وتقطيرها في بلدة معلولا بريف دمشق
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