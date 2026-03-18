فرنسا في ذكرى الثورة السورية: الشعب السوري حرر نفسه بعد تقديم تضحيات جسيمة

دمشق-سانا

أكد القائم بأعمال السفارة الفرنسية في سوريا جان باتيست فيفر أن الشعب السوري، ومنذ انطلاق الثورة السورية في الـ 18 من آذار من عام2011، قدم تضحيات جسيمة، وتمكن في النهاية من نيل الحرية، وامتلاك الفرصة لتحقيق تطلعاته.

وقال فيفر في تدوينة على منصة “إكس” اليوم الأربعاء بمناسبة الذكرى السنوية الـ15 لانطلاق الثورة السورية: ” في الـ 18 آذار 2011، انتفضت درعا من أجل الكرامة والحرية، وبعد خمسة عشر عاماً، وتضحيات جسيمة، تحرر الشعب السوري وأصبحت لديه الآن فرصة لتحقيق تطلعاته، نتمنى له كل التوفيق، والنجاح الذي يستحقه، وفرنسا تفخر بوقوفها إلى جانبه”.

وانطلقت الثورة السورية ضد النظام البائد في الـ 18 من آذار 2011، تعبيراً عن رفض عقود طويلة من القمع، والفساد، والاستبداد.

ورغم وحشية النظام، ومعاناة السوريين من القصف والقتل والاعتقال والنزوح، لم تخمد نار الثورة، إلى أن توّجت التضحيات بإعلان النصر، والتحرير في الـ 8 من كانون الأول 2024.