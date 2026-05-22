115 ألف طن تقديرات إنتاج البطاطا في درعا العام الحالي وتوسع كبير بالمساحات المزروعة

درعا-سانا



قدّرت مديرية الزراعة في محافظة درعا إنتاج محصول البطاطا للعام الحالي بنحو 115 ألف طن، مع تسجيل توسّع كبير في المساحات المزروعة مقارنة بالخطة المقررة.



وبيّنت المديرية أن المساحة المخطط زراعتها للعروة الربيعية بلغت 1145 هكتاراً، في حين وصلت المساحة المنفذة إلى 3323 هكتاراً بزيادة قدرها 2178 هكتاراً، توزعت في مختلف مناطق المحافظة، ولا سيما نوى وإزرع وداعل وطفس.



وتشهد المحافظة حالياً جني محصول العروة الربيعية وسط توقعات بإنتاج وفير ينعكس إيجاباً على أوضاع الفلاحين، باعتبار البطاطا من أهم المحاصيل الزراعية في درعا.



وخلال جولة لمراسل سانا على أحد مشاريع الجني بين بلدة عتمان ومدينة داعل، أوضح المزارع محمد البردان أن الإنتاج مبشّر رغم ارتفاع تكاليف الزراعة مقارنة بانخفاض الأسعار خلال ذروة التسويق.



وأضاف: إن كميات بذار البطاطا الموزعة من فرع مؤسسة الإكثار في الموسم الحالي لم تلب احتياجات المزارعين، داعياً إلى زيادة الكميات في الموسم القادم بما يتناسب مع المساحة المخطط زراعتها.



بدوره، أكّد مدير الزراعة المهندس عاهد الزعبي أن الإقبال الكبير على زراعة البطاطا رفع نسبة تنفيذ الخطة إلى 290 بالمئة، مشيراً إلى أن التقديرات الأولية للإنتاج تصل إلى نحو 115 ألف طن.



وأضاف: إن البطاطا المزروعة في درعا تتميز بجودتها نتيجة استخدام أساليب الري الحديثة والبذار المحسّنة، إلى جانب الخدمات الإرشادية المقدمة للفلاحين.



ويُزرع محصول البطاطا في درعا بعروتين ربيعية وخريفية، ويحتل المرتبة الثانية بين الخضراوات بعد البندورة من حيث المساحة والإنتاج، ويتم تسويق المحصول في الأسواق المحلية بالمحافظات الجنوبية، وبلغ إنتاج المحافظة العام الماضي نحو 80 ألف طن.