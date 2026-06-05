فضية وأربع برونزيات لسوريا في أولمبياد KAI الدولي للفيزياء 2026

دمشق-سانا

أحرز الفريق الوطني السوري للفيزياء خمس ميداليات في أولمبياد KAI الدولي للفيزياء (KAIPhO 2026)، الذي أُقيم “عن بعد” منتصف أيار الماضي بإشراف جامعة كازان الوطنية للبحوث التقنية في روسيا (KNRTU-KAI)، وبمشاركة طلاب من 15 دولة، في إنجاز جديد يعكس مستوى الكفاءات العلمية السورية وحضورها المتقدم في المنافسات الدولية.

وأوضحت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، أن الميداليات المحققة، هي ميدالية فضية وأربع ميداليات برونزية، وجاءت نتائج الفريق الوطني على النحو الآتي:

سلمان يوسف (اللاذقية) – ميدالية فضية.

كريم أبو سعيد (السويداء) – ميدالية برونزية.

يحيى سلوم (دمشق) – ميدالية برونزية.

كريم عبد الحميد (اللاذقية) – ميدالية برونزية.

غدق قنص (حمص) – ميدالية برونزية.

وبيّنت الهيئة أن المسابقة شهدت مشاركة 109 طلاب من بينهم 16 طالباً وطالبة من أعضاء الفريق الوطني السوري للفيزياء، حيث جرت المنافسات بنمط المشاركة عن بُعد ووفق نظام مراقبة إلكتروني مباشر يعتمد المعايير الدولية، مشيرة إلى أن الأولمبياد تضمن جولتين نظريتين، استغرقت كل منهما خمس ساعات، واشتملتا على مسائل فيزيائية معمقة تحاكي في مستواها العلمي أبرز المنافسات الدولية، بما يتطلب مهارات متقدمة في التحليل الفيزيائي والتفكير الرياضي.

ولفتت الهيئة إلى أن أحد الطلاب الحاصلين على الميداليات في هذه المشاركة هو من طلاب المركز الوطني للمتميزين، في تأكيد على الدور الذي يؤديه المركز في رعاية المواهب العلمية وصقل قدراتها، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يؤكد فاعلية برامج الإعداد والتأهيل التي تنفذها هيئة التميز والإبداع ضمن الأولمبياد العلمي السوري، ويعكس قدرة الطلاب السوريين على المنافسة وتحقيق نتائج متقدمة في المحافل العلمية الدولية.

وكان الفريق الوطني السوري للمعلوماتية أحرز مؤخراً، ميدالية ذهبية وميدالية فضية ‏وثلاث ميداليات برونزية، في أول مشاركة لسوريا في الدورة الثانية ‏لأولمبياد شمال إفريقيا للمعلوماتية (‏NAOI 2026‏)، الذي نظمته ليبيا في الـ ‌‏18 من شهر نيسان الماضي، بمشاركة تسع دول من آسيا وإفريقيا.‏