تفعيل نظام “QR Code” في اللاذقية لتعزيز الرقابة التموينية وحماية المستهلك

اللاذقية-سانا

أطلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية نظام “رمز الاستجابة السريعة” (QR Code)،عبر إلصاق رموز خاصة بالمحال والفعاليات التجارية، في خطوة تهدف إلى توثيق بياناتها، وضمان توافر المعلومات الأساسية عنها، وتسهيل عمل الرقابة التموينية.

وأوضح معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية، علي عليوي، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن تزويد المحلات بلصاقه نظام QR يعد خطوة في اتجاه التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، وتمكين المواطن من الوصول المباشر إلى المعلومات المسجلة، والتأكد من الوضع القانوني للمنشأة، وتقديم شكوى بسهولة، مما يساعد الجهات الرقابية على العمل بكفاءة أعلى ويحد من المخالفات.

وأشار عليوي إلى أن هذه الآلية تسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن الفعاليات التجارية، وتنظيم السوق بما يضمن بيئة عادلة وواضحة بين التاجر والمستهلك، وتجعل المواطن شريكاً فعلياً في الرقابة التموينية.

من جانبه، اعتبر مصطفى عفارة، صاحب أحد المحال التجارية، أن “المبادرة جيدة وتساعد في الحماية من الابتزاز، من خلال التأكد من هوية أي جهة رقابية تدخل المحل، كما أنها تخدم الطرفين، البائع والمشتري، فالمستهلك إذا لم يرضَ عن الخدمة أو السلعة يمكنه تصوير الباركود وتوجيه شكواه مباشرة إلى المديرية”.

وشملت المرحلة الأولى من إطلاق عملية ترميز الفعاليات التجارية في اللاذقية محال بيع المواد الغذائية، ومحال الخضار، والأفران، على أن تستكمل لتشمل مختلف الفعاليات التجارية ضمن المدينة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتطوير آليات العمل الرقابي وتعزيز الشفافية في الأسواق، بما ينعكس إيجاباً على حماية المستهلك وضبط الأسعار وجودة السلع.