صيانة وتأهيل الطرقات وترحيل الأنقاض في حي مساكن هنانو بمدينة حلب ضمن مشروع “صفر حفرة”

حلب-سانا

بدأت إدارة الكتلة الإدارية الثالثة في مدينة حلب بالتعاون مع المديرية الخدمية الثالثة ومنظمة “سند” اليوم الأربعاء، تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل الطرقات، وترحيل الأنقاض والركام وتنظيف الشوارع ومعالجة الحفر في حي مساكن هنانو بالمدينة، وذلك ضمن مشروع “صفر حفرة” الذي أطلقته محافظة حلب.

وأوضح مسؤول الكتلة الإدارية الثالثة أحمد ترمانيني في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة انطلقت اليوم بالتعاون مع الجهات المعنية، وتشمل ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في إزالة الأنقاض من بين الأبنية والشوارع، وتنفيذ أعمال تجميل للمنصفات والحدائق، إضافة إلى تجهيز الحفر تمهيداً لتزفيتها ضمن مشروع “صفر حفرة”.

بدوره أشار المهندس مصطفى إسماعيل ساعد من المديرية الخدمية الثالثة في تصريح مماثل، إلى أن الأعمال الجارية تشمل إزالة الأنقاض الجزئية في قطاع هنانو، وتزفيت الحفر الموجودة في الشوارع.

من جانبه عبّر المواطن محمد حمزة أحد أهالي حي مساكن هنانو، عن تقديره للجهود المبذولة، مؤكداً أهمية هذه الأعمال في تحسين الواقع الخدمي، ولا سيما ما يتعلق بتنظيف الشوارع وإزالة الركام ومعالجة الحفر، بما ينعكس إيجاباً على الحياة اليومية للمواطنين.

وكانت محافظة حلب قسمت أواخر العام الماضي إدارة المدينة إلى 5 كتل إدارية، حيث تضم الكتلة الثالثة 18 حياً، ويتولى متابعة شؤون كل كتلة مسؤول إداري ممثلاً عن المحافظة، يشرف على أعمال المؤسسات الحكومية ضمن الكتلة، ويكون صلة الوصل بين المجتمع والمحافظة.