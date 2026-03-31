4 وفيات و25 إصابة بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ24 الماضية في سوريا

دمشق-سانا

توفي 4 أشخاص، وأصيب 25 آخرون جراء حوادث سير، وحرائق استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء بوقوع 5 حوادث سير أسفرت عن تسجيل حالتي وفاة وإصابة 16 شخصاً، مبيناً أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم لهم، فيما تم نقل الجثمانين إلى الطبابة الشرعية ليتم تسليمها لذويهما أصولاً.

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 17 حريقاً، منها 11 حريقاً في المنازل والمحال التجارية، و6 حرائق متفرقة، أسفرت عنها تسجيل حالتي وفاة، (طفلتان)، وإصابة 9 أشخاص، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم لهم، بينما تم نقل جثمان الطفلتين إلى الطبابة الشرعية في حماة، ليتم تسليمها لذويهما، وفق الأصول.

وكانت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابت أول أمس الأحد لـ 9 حوادث سير، و20 حريقاً في مختلف المحافظات السورية، أسفرت جميعها عن إصابة 18 شخصاً.