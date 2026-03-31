استئناف تقديم خدمة وثيقة غير محكوم في مديريات ومكاتب بريد بحلب وإدلب بدءاً من يوم غد

يُستأنف تقديم خدمة خلاصة السجل العدلي (وثيقة غير محكوم) الصادرة عن إدارة المباحث الجنائية في وزارة الداخلية بدءاً من يوم غد الثلاثاء الـ 31 من آذار وذلك في مديرية بريد الجميلية بحلب ومكاتب بريد هنانو والثورة والجامعة في إدلب.

وقال مصدر أمني لـ سانا: إن مؤسسة البريد تواصل استكمال التجهيزات الفنية واللوجستية في باقي المحافظات وسيتم الإعلان تباعاً عن جاهزية الخدمة فور توفّرها.

وكانت المؤسسة السورية للبريد، أعلنت استئناف تقديم خدمة خلاصة السجل العدلي “وثيقة غير محكوم” بدءاً من اليوم الإثنين في الصالة المركزية في ساحة الحجاز بدمشق كما أكدت، حرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات، ومواصلة تطوير منظومة عملها البريدية والمالية بما يضمن السرعة والدقة، وسهولة الوصول إلى الخدمة.