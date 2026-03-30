ديربي “الخضراء”.. أمية وخان شيخون في مواجهة مؤجلة لتصحيح المسار بالدوري الممتاز لكرة القدم

إدلب-سانا

تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب إدلب البلدي، الذي سيكون مسرحاً لمواجهة مرتقبة تجمع بين نادي أمية وضيفه نادي خان شيخون، في لقاء مؤجل من منافسات الدوري السوري الممتاز لكرة القدم.

وتكتسب هذه المباراة أهمية بالغة للطرفين، تتجاوز في حساباتها مجرد النقاط الثلاث التقليدية، إذ يقبع الفريقان في مناطق الخطر، ويمثل الفوز لأي منهما فرصة ذهبية للهروب من القاع، والابتعاد عن شبح الهبوط، واستعادة الثقة المطلوبة قبيل انطلاق مرحلة الإياب.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة، التي تقام عند الساعة الثالثة عصراً، حضوراً جماهيرياً كبيراً سيشكل ضغطاً إيجابياً على أرض الملعب، ما يضع اللاعبين أمام مسؤولية مضاعفة لتقديم أداء فني يليق بسمعة وعراقة الكرة الإدلبية.

ويقام غداً “ديربي الساحل” المنتظر بين تشرين وحطين في مباراة مؤجلة أيضاً، وسط توقعات بأن تحمل المواجهة أعلى درجات الإثارة والندية، كما جرت العادة في لقاءات الجارين.