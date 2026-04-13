التنمية الإدارية تطلق مبادرة”سفراء بُناة” لتكريم الجهات الحكومية المتميّزة في العمل التطوعي

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التنمية الإدارية اليوم الإثنين إطلاق مبادرة “سفراء بُناة” لتكريم الجهات الحكومية الأكثر تفاعلاً وتميّزاً في تفعيل العمل التطوعي عبر “منصة بناة” التي أطلقتها الوزارة، وذلك في إطار تعزيز دور المؤسسات العامة في دعم المبادرات التطوعية وترسيخ حضورها.

وتستهدف المبادرة المعنيين بإدارة منصة بُناة في الجهات العامة، باعتبارهم المحرّك الأساسي في طرح الفرص، وتفعيل المشاركة، وتعزيز حضور العمل التطوعي داخل مؤسساتهم حيث تحتفي بالجهات التي تصنع الأثر بالفعل من خلال طرح أكبر عدد من المهام، وتحقيق أعلى مستويات التفاعل، وترك أثر حقيقي مع المتطوعين على أرض الواقع.

وأكد مدير المنصة همّام اليغشي، في تصريح لـ سانا، أن المبادرة تهدف إلى تكريم أكثر خمس جهات فاعلة مع منصة بُناة، نظراً لدورهم في تأمين الفرص التطوعية للمتطوعين ومتابعتهم، موضحاً أن الأمر لا يقتصر على توفير الفرص فحسب، بل يشمل نوعيتها، من خلال متابعة المتطوعين وقياس الأثر، والتأكد من استفادتهم على الصعيد الشخصي، واكتسابهم الخبرة المطلوبة، وإفادتهم الجهة الحكومية التي عملوا معها.

وأشار اليغشي إلى أن أكثر من خمس جهات عامة، متمثّلة بمديري التنمية الإدارية فيها، ستتفاعل مع بناة في تأمين الفرص ومتابعتها وتحقيق الأثر المطلوب، سيتم تكريمهم ومنحهم لقب سفير بناة.

وأوضح اليغشي أن سفير بناة سيُمنح اللقب لكونه حمل رسالة بناة، لافتاً إلى أن دوره سيتعزز لاحقاً عبر العمل على تفعيل المنصة بشكل أوسع في جهته والجهات الفرعية، وتسليط الضوء على قصص النجاح الناتجة، بما يرسخ تحوله من منفّذ إلى شريك في بناة.

وبيّن اليغشي أن المبادرة تأتي انطلاقاً من أن التميّز لا يُقاس بالكلام، بل بما يُنجز وما يُحدثه من فرق، داعياً إلى أن يكون الجميع جزءاً من مبادرة تصنع التقدير، وتحتفي بالجهات التي تقود العمل التطوعي بفاعلية ومسؤولية.

ويمكن الاطّلاع على الفرص التطوعية المتاحة عبر تحميل تطبيق بُناة، أو من خلال الموقع الرسمي: https://bunat.moad.gov.sy

وأطلقت وزارة التنمية الإدارية في الـ 11 من شهر آذار الفائت، المنصة الوطنية التطوعية “بُناة – طاقات سورية نحو أثر مستدام” وهي منصة رقمية لتنظيم العمل التطوعي وربط الأفراد الراغبين بالمشاركة في دعم العمل الحكومي بالفرص التطوعية المتاحة في الجهات العامة، وذلك خلال فعالية أُقيمت في المكتبة الوطنية بدمشق.