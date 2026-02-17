إطلاق أول نادي للجودة في دمشق بعد التحرير لتعزيز ثقافة القرار المؤسسي

دمشق-سانا

أطلقت شركة EMBS_Group للهندسة الإدارية والجودة خلال فعالية أقامتها بجامعة دمشق اليوم الثلاثاء، نادي الجودة (Quality Talk) كأول منصة مستقلة في سوريا تُعنى بالحوار حول مفاهيم الجودة وصناعة القرار؛ في إطار دعم المبادرات العلمية والتنموية وتسليط الضوء على الأنشطة التي تسهم في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة الجودة.

وأكدت نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية عهد أبو يونس في كلمة افتتاحية، أهمية وجود نادي الجودة ودوره في ربط الجامعة بالمجتمع وتعزيز حضوره في المبادرات المجتمعية، مشيرة إلى أن عملية التحكيم تمت بجهود كبيرة وحققت نتائج مرضية، ومتمنية أن تكون هذه الجلسة بداية لسلسلة فعاليات مستمرة.

تمكين المجتمعات المحلية وتسهيل التجارة

بدوره، أوضح مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي في وزارة الزراعة سعيد إبراهيم، أن الجودة تشكل أساس الهوية الوطنية “صنع في سوريا” وعنصراً محورياً في رفع تنافسية المنتجات الزراعية عالمياً، كما أنها تمثل جسراً بين المزارع والمستهلك وتسهم في تمكين المجتمعات المحلية وتسهيل التجارة، داعياً إلى تطوير حاضنات جودة للصادرات، قائمة على معايير واضحة ونظم تُتبع وشفافية ودعم فني للمزارعين والصناعيين.

بدوره أكد عميد كلية الهندسة الزراعية خالد العسس في تصريح لمراسلة سانا، أن إطلاق نادي الجودة مبادرة رائدة في تطوير نظم الجودة وفق أعلى المعايير الدولية، موضحاً أن الكلية تولي اهتماماً كبيراً بتنمية الموارد البشرية، وأن خريجيها يمتلكون خبرة واسعة في التقنيات الزراعية الحديثة والمعايير الدولية للجودة، ما يتيح فرصاً مهمة لربط المؤسسات الحكومية والتعليمية مع القطاعين العام والخاص.

خطوة لترسيخ التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية

رئيسة مجلس إدارة شركة EMBS ومؤسسة نادي الجودة إسراء حمدان بينت، أن إطلاق أول نادٍ للجودة في سوريا بعد التحرير يمثل خطوة محورية نحو جمع القطاع الحكومي والخاص والأهلي، تحت مظلة واحدة تُعنى بتعزيز ثقافة الجودة، موضحة أن سوريا حُرمت لعقود من تطبيق معايير الجودة في الإدارة وصناعة القرار، ما أدى إلى تراجع التنافسية.

وتخلل الفعالية التي حضرها عدد من ممثلي الجهات الرسمية والأكاديمية والخبراء، عرض فيديو تعريفي بأهداف النادي ورسالته والفكرة التي انطلق منها، إلى جانب إجراء استبيان تضمن أسئلة للمشاركين عن واقع الجودة ضمن المؤسسات الوطنية، والتحديات التي تمنع تطبيق الجودة في المنشآت في سوريا اليوم.

يُذكر أن شركة EMBS للهندسة الإدارية والجودة، التي تأسست عام 2022، تعد أول مجموعة سورية متخصصة في الهندسة الإدارية وتطوير الأعمال، وتقدم حلولاً متكاملة لتأسيس الشركات وتصميم المعامل وتقليل الهدر وتدريب الكوادر.